Bejas aizsprosta pārbūves projekts – prestižā konkursa finālā

Latvijā pirmais aizsprosta pārbūves projekts – Bejas aizsprosta demontāža Alūksnes upē – ir izvirzīts starp trim labākajiem Eiropas upju atjaunošanas projektiem, cīnoties par prestižo Dam Removal Award 2024 balvu. Balsošana norit līdz 14. septembrim, un sabiedrības balsis var palīdzēt Latvijas projektam izcīnīt uzvaru.
Bejas aizsprosts desmitiem gadu kavēja dabisko ūdens plūsmu un zivju migrāciju Alūksnes upē. Tā nojaukšana, kas noslēgta 2024. gadā, ļāvusi atjaunot brīvu upes tecējumu visā tās 24km garumā, tādējādi uzlabojot ūdens kvalitāti un dodot jaunas iespējas bioloģiskajai daudzveidībai upē. Projekts simbolizē Latvijas apņēmību spert drosmīgu soli dabas aizsardzības virzienāBejas aizsprosta nojaukšanas projekts ir bijis nozīmīgs ne tikai Alūksnes upei, bet arī visām Latvijas upēm. Tas bija pirmais pilna mēroga aizsprosta demontāžas projekts, kura rezultātā tika atjaunots upes tecējums un radīts pamats dabas atjaunošanas politikai Latvijā. Šī pieredze rāda, ka upju brīvas plūsmas atjaunošana iet roku rokā ar cilvēku interesēm, jo projekta gaitā tika iekļauti arī infrastruktūras uzlabojumi, lai mazinātu plūdu riskus vietējiem iedzīvotājiem. Vislielākais paldies par šo sasniegumu pienākas gan vietējiem iedzīvotājiem, gan pašvaldībai – bez viņu iesaistes un atbalsta šis projekts nebūtu bijis iespējams.” – Magda Jentgena, Pasaules dabas fonda Baltijas jūras un saldūdens programmas vadītāja.
Kā balsot?
- Atver https://damremoval.eu/dam-removal-award-2024-vote/
- Atrodi “Beja Dam Removal, Latvia”
- Spied ‘’Vote’’ un palīdz Latvijai iegūt uzvaru!
Balsošana atvērta līdz 14. septembrim. Katrs balsojums ir solis tuvāk tam, lai Latvija iegūtu Eiropas atzinību upju atjaunošanas jomā un lai palīdzētu turpināt darbu pie upju atjaunošanas projektiem Latvijā.
