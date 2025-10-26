Abonē! E-avīze
Bauskā notiek "Latvijas Avīzes" un reģionālo mediju rīkota diskusija ar veselības ministru 

10:06 26.10.2025

Sandra Apine

214

Piektdien Bauskā, laikraksta “Bauskas Dzīve” redakcijā notika “Latvijas Avīzes” un reģionālo mediju “Alūksnes un Malienas Ziņas”, Dzirkstele”, “Ziemeļlatvija”, “Staburags” diskusija par aktuāliem jautājumiem veselības nozarē, aicinot ciemos veselības ministru Hosamu Abu Meri. Diskusiju vadīja “LA” žurnāliste Māra Libeka. 
Pirms diskusijas bija iespēja apmeklēt Bauskas slimnīcu, lai klātienē iepazītos ar slimnīcas darbu un attīstības iecerēm.
SIA “Bauskas slimnīca” valdes locekle Margarita Epermane ministru un medijus iepazīstināja ar slimnīcas darbību, pacientu plūsmu un sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī ar aktuālajiem attīstības projektiem. Tāpat sarunas laikā tika pārrunāti jautājumi par jauno speciālistu piesaisti reģionu slimnīcām, valsts apmaksāto pakalpojumu pieejamību un veselības aprūpes sistēmas attīstības izaicinājumiem Latvijā. 
Publikāciju par diskusijā saklausīto varēs lasīt “Latvijas Avīzē”, savukārt katrā reģionālajā laikrakstā, tostarp “Alūksnes un Malienas Ziņās”, būs stāsts par lokālo situāciju gaidāmās slimnīcu tīkla reformas kontekstā.
Šī diskusija reģionālajiem medijiem bija pirmās ugunskristības šāda formāta pasākumu praktizēšanā, izmantojot mobilās studijas iekārtas.
Pievienotā un ne mazāk svarīgā pasākuma vērtība bija sešu mediju satikšanās. Aktuālu publikāciju veidošanā projektā “Sarežģītā Latvija: no valsts līdz novadam” sadarbojamies jau otro gadu, tādēļ šādās kopā būšanas reizēs ir iespēja pārrunāt paveikto un ģenerēt jaunas idejas par to, ko svarīgi uzzināt mūsu lasītājam, kā arī savsrarpēji dalīties pieredzē par mediju darba ikdienu un izaicinājumiem. 
Pasākums noslēdzās Bauskas restorānā “Aveņkrogs”, baudot izsmalcinātu maltīti un nelielu ekskursiju pa Bauskas īpašajām vietām.

Diskusiju var noskatīties laikraksta “Bauskas Dzīve” YouTube kontā šeit:

#SarežģītāLatvijaNoValstsLīdzNovadam #SarežģītāLatvijaNoValstsLīdzNovadamII #SIF_MAF2025

