Barikādēm 35 - atvērto durvju diena Ministru kabinetā 17. janvārī

1991. gada barikāžu 35 gadu atceres pasākumu ietvaros Valsts kanceleja aicina uz atvērto durvju dienu valdības mājā šī gada 17. janvārī, lai godinātu barikāžu dalībnieku drosmi, vienotību un pašaizliedzību, kas bija izšķiroša Latvijas valsts atgūtās neatkarības nosargāšanā.
Valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs uzsver: “Atsaucot atmiņā tautas gara vienotību un gatavību aizstāvēt demokrātiskās vērtības un pašnoteikšanās tiesības, mēs stiprinām pārliecību sevī par to, ka arī šodien darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai Latvija mūžam plauktu un attīstītos”.
Atvērto durvju dienas laikā pie Ministru kabineta ēkas būs apskatāma barikāžu laikā ēkas aizsardzībai izmantotā tehnika, savukārt ēkas pirmajā stāvā – īpaša fotogrāfiju ekspozīcija. Tajā iekļautas izcilā fotomākslinieka, šī gada Ministru kabineta balvas laureāta Gunāra Bindes barikāžu laika fotogrāfijas, kā arī Ministru kabineta vēsturiskie barikāžu fotomirkļi, kas dokumentē tā laika notikumus un noskaņu.
Apmeklētājiem būs iespēja ielūkoties valdības sēžu zālē, iepazīt tās interjeru un uzzināt, kā norit valdības darbs. Pie sēžu zāles būs apskatāma dokumentu kolāža ar 1991. gada janvāra dienās pieņemtajiem valdības rīkojumiem, kas atspoguļo tā laika sarežģītos un izšķirošos lēmumus.
Tāpat apmeklētājiem būs atvērta preses konferenču zāle, kur interesenti varēs noskatīties dokumentālo filmu “Barikāžu stāsti”. Filma veidota no barikāžu dalībnieku atmiņām un tapusi 2016. gada janvārī, Valsts kancelejai sadarbojoties ar nacionālo ziņu aģentūru LETA, iemūžinot atmiņu stāstus Rīgā, Liepājā un Valmierā.
Atvērto durvju diena Ministru kabinetā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā) norisināsies no plkst. 10.00 līdz plkst. 20.00 (pēdējā apmeklējuma sākums plkst. 19.30).
Plkst. 16.00 apmeklētājiem un mediju pārstāvjiem būs iespēja tikties ar fotogrāfiju autoru Gunāru Bindi, uzklausīt viņa barikāžu laika atmiņu stāstu.
Pasākums ir daļa no plašākas barikāžu atceres pasākumu programmas, un to aicināti apmeklēt visi Latvijas iedzīvotāji.
! Ievērībai: ierodoties Ministru kabinetā, visiem no 15 gadu vecuma obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Bērniem līdz 15 gadu vecumam dokuments jāuzrāda, ja apmeklē Ministru kabinetu bez pilngadīgā pavadības.
Iekļūšanai ēkām personām ar īpašām vajadzībām pieejams tehniskais atbalsts, detalizētāka informācija https://www.mk.gov.lv/lv/iestades-kontakti.
Apmeklējuma laikā ēkā nedrīkst ienest ēdienus, dzērienus, asus priekšmetus, viegli uzliesmojošas vielas, sprāgstvielas vai ieročus, kā arī ņemt līdzi mājdzīvniekus.
