Bānīša svētkus svinēsim kopā ar Igo

Rīt, 3. septembrī, šaursliežu dzelzceļa līnijas Gulbene – Alūksne vairākās stacijās

svinēs Bānīša svētkus.

Organizatori sola, ka Bānīša stacijās Gulbenē, Stāmerienā,

Kalnienā un Alūksnē apmeklētāji varēs piedzīvot brīnumus pasākumā ar nosaukumu

“Bānīša brīnumzeme”. Dažādas norises plānotas arī Alūksnes stacijā no pulksten

14.30 līdz 17.00.

Arī pats bānītis jau 119 gadus ir viens no lielākajiem Gulbenes un Alūksnes novadu

brīnumiem, kas šo gadu laikā piedzīvojis pārsteidzošas satikšanās un neizsakāmu

prieku, brīnumainus cilvēkus un daudzveidīgus notikumus.



Alūksnes brīnumi

“Alūksnes stacijā Bānīti sagaidīsim un svētkus svinēsim kopā ar mūziķi un

mākslinieku Igo pasākumā “Jubilāru gaidot”. Būs gan meistarklase trauku

noformēšanā un dizainā, un Igo darbu izstāde, gan, protams, arī labāko dziesmu

koncerts, kura īpašais viesis būs dziedātāja Ieva Kerēvica. Pasākumā būs arī jubilejas

tirdziņš, dejas, dziesmas un citas izklaides,” stāsta Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka. Ieeja

pasākumos ir bez maksas.

Citi “brīnumi”

Galvenie Bānīša svētku pasākumi Gulbenē norisināsies Gulbenes vecās dzelzceļa

stacijas teritorijā Viestura ielā, kad Bānītis būs atgriezies no sava ikdienas brauciena

uz Alūksni. “Rīta pusē svētkus ieskandinās arī pie pašreizējās dzelzceļa stacijas ēkas

(Dzelzceļa ielā 8) un izglītojošajā un interaktīvajā centrā “Dzelzceļš un Tvaiks”, kas

arī šajā dienā svinēs dzimšanas dienu un gaidīs apmeklētājus uz kūku ar četrām

svecītēm. Pulksten 13.00 Bānītis, kopīgi pavadīts, ar tvaika lokomotīvi “Ferdinands”

priekšgalā dosies ceļā uz Alūksni, pa ceļam piestājot Stāmerienā un Kalnienā,

savukārt Alūksnes stacijā Bānīti gaidīs otrs jubilārs – mākslinieks Igo,” vēsta

“VisitGulbene.lv”.

Stāmerienā laika posmā no 12.00 līdz 02.00 gaidāmas daudzveidīgas norises un

Bānīša brīnumzemes brīnumi. Būs tradicionālais tirdziņš, skrējiens “Apkārt

Stāmerienas ezeram” (starts kopā ar Alūksnes grupas “Djembe beat”

perkusionistiem), grupas “Rahu the Fool” koncerts, deju kolektīvu uzstāšanās,

sadziedāšanās, muzikāla izrāde bērniem un amatierteātra izrāde pārējiem, vēlāk arī

zaļumballe. Savukārt Kalnienas stacijā no 14.00 līdz 17.00 varēs ļauties

gastronomiskiem brīnumiem “pop-up” restorānā, kas ir par maksu.

Pirms 18.00 sagaidot Bānīti atpakaļ Gulbenes dzelzceļa stacijā, svētki turpināsies

pasākuma norises vietā pie Vecās stacijas Viestura ielā, kā arī citviet Gulbenes

pilsētā, un arī šīs aktivitātes ir bez maksas. Te būs Grupas “Midnight” (Gulbene)

koncerts, izrāde “Alises piedzīvojumi Brīnumzemē”, performance “Dzīvās

skulptūras”, radošās darbnīcas, burvju triki. Savukārt vakarā – grupas “Līvi”

koncerts” (koncerts par maksu).