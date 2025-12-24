Abonē! E-avīze
Trešdiena, 24. decembris
Ādams, Ieva
weather-icon
+-2° C, vējš 1.34 m/s, R vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Banānu un šokolādes deserts ar putukrējumu

08:00 24.12.2025

Brigita Skaistkalne

70

2 – 3 banāni,

100 gramu tumšās vai
piena šokolādes,

200 mililitru saldā
krējuma,

cukurs pēc garšas.

Burvīgs deserts gan svētku galdam, gan saldajā ēdienā jebkuras maltītes noslēgumā. Tumšo šokolādi salauzīju gabaliņos un izkausēju. Iesaka gan to darīt ūdens peldē, taču arī bļodiņā uz nelielas uguns, apmaisot un pieskatot, tas izdodas. Pēc tam šokolādi padzesēju.

Trīs banānus nomizoju, sagriezu gabalos un ar mietveida blenderi sablendēju, pēc tam pielēju izkausēto šokolādi un atkal blendēju, līdz masa kļuva krēmveidīga un gaisīga. To sadalīju stikla trauciņos un ievietoju ledusskapī, lai sastingst. Pēc tam saldo krējumu saputoju kopā ar nelielu daudzumu pūdercukura un vaniļas cukuru pēc garšas. Šokolādes un banānu krēmu trauciņos pārliku ar balto putojumu un rotāju ar mandarīnu daiviņām un dzērveņu ogām.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

SIA “Alūksnes slimnīca” valdes priekšsēdētāja amatā - Anita Žukova

17:17 22.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

No nākamā gada parāds sekos dzīvoklim

08:00 18.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

“Sīļos” pārtrauc elektrības padevi

09:35 19.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Sadraudzības pilsētai Hotinai Ukrainā nodod divus transportlīdzekļus

14:07 17.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Gaismas ceļš caur vēsturi un sirdssiltumu

08:00 20.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

“Astes un Ūsas” rīko Ziemassvētku akciju lielveikalā

08:00 19.12.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Kāds bijis 2025. gads?
Rezultāti

Pasākumi

Trešdiena
24
Decembris
Sākums: 12:00

Ziemassvētku sarīkojums ģimenēm ar bērniem “Ziemassvētku brīnums”
Trešdiena
24
Decembris
Sākums: 18:00

Opekalnā - Kristus piedzimšanas svētvakars
Ceturtdiena
25
Decembris
Sākums: 18:00

Ziemassvētku koncerts “Kad zvaigznes spoži spīd”
Ceturtdiena
25
Decembris
Sākums: 22:00

Ziemassvētku balle ar Raivi no grupas “Kamēr jauni”
Piektdiena
26
Decembris
Sākums: 17:00

Erudīcijas spēle "Prāta laboratorija"
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Vilis komentē:

Iedzīvotāju padomes izaicinājums – kā aizstāvēt kopienu, ja trūkst skaidrības?

MALAČI.VEIKSMI. PALDIES.

13:11 08.12.2025

Robis komentē:

Blaumaņa iela kļuvusi šaurāka un nedroša gājējiem

adleram vajag atkatus ne cilvēka labklājību.Pirms vēlēšanām vajadzēja domāt.auni.

22:28 03.12.2025

Kaspars komentē:

Šodien veikta valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pārbaude

Derētu aptauja, cik % cilvēki uz telefonu saņēma brīdinājumu... Man iOS Liepnā nekas natnāca... Tele2

18:47 26.11.2025