Banānu un šokolādes deserts ar putukrējumu

• 2 – 3 banāni,
• 100 gramu tumšās vai
piena šokolādes,
• 200 mililitru saldā
krējuma,
• cukurs pēc garšas.
Burvīgs deserts gan svētku galdam, gan saldajā ēdienā jebkuras maltītes noslēgumā. Tumšo šokolādi salauzīju gabaliņos un izkausēju. Iesaka gan to darīt ūdens peldē, taču arī bļodiņā uz nelielas uguns, apmaisot un pieskatot, tas izdodas. Pēc tam šokolādi padzesēju.
Trīs banānus nomizoju, sagriezu gabalos un ar mietveida blenderi sablendēju, pēc tam pielēju izkausēto šokolādi un atkal blendēju, līdz masa kļuva krēmveidīga un gaisīga. To sadalīju stikla trauciņos un ievietoju ledusskapī, lai sastingst. Pēc tam saldo krējumu saputoju kopā ar nelielu daudzumu pūdercukura un vaniļas cukuru pēc garšas. Šokolādes un banānu krēmu trauciņos pārliku ar balto putojumu un rotāju ar mandarīnu daiviņām un dzērveņu ogām.
