Balva “Sievietei līderei” – Dzintrai Zvejniecei

Trešdien Sieviešu sadarbības tīkls pasniedza vairākas balvas “Sievietei līderei”, lai paustu atzinību un novērtējumu sievietēm, kuras uzņēmušās līderes lomu un sniegušas nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības labā.

Kopumā tika pasniegtas sešas balvas – piecas Latvijas reģionos – Rīgā, Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē un Latgalē – un viena sievietei-līderei Latvijas diasporā ārvalstīs.

Rīgas reģionā gada balvu saņēma organizācijas “52 pakāpieni” finanšu “koučes” Kristīne Vilcāne un Jolanta Jērāne. Abas sievietes tika nominētas balvai par izveidoto tiešsaistes kursu vecākiem “Man, lūdzu, finansiāli veselu bērnu”, kas stāsta par to, kā iemācīt bērnam prasmīgi rīkoties ar naudu.

Kurzemes reģionā balvu par pašaizliedzīgu darbu, lai nodrošinātu atbalsta pakalpojuma pieejamību no vardarbības cietušajām sievietēm, saņēma Talsu sieviešu un bērnu krīžu centra vadītāja Lelde Kanniņa.

Zemgales reģionā gada balvu ieguva Jelgavas slimnīcas Covid-19 nodaļas vadītāja Rita Smolova. Viņa nominēta par spēju iedvesmot citus, kā arī par spēju, sākoties plašāka mēroga vakcinācijai, atrast laiku, lai apmeklētu darba kolektīvus, lasot lekcijas par Covid-19 un vakcināciju, kā arī nododot savu pieredzi jaunajiem kolēģiem un rezidentiem.

Vidzemes reģionā balva tika pasniegta Alūksnes un Apes novada fonda, Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centra valdes priekšsēdētājai Dzintrai Zvejniecei. Latgales reģionā balva tika pasniegta Kārslavas novada Izglītības pārvaldes sociālajai pedagoģei, dzejniecei un prozaiķei Žannai Drozdovskai par darbu vietēja līmenī.

Savukārt Latvijas diasporas ārvalstīs apbalvojums tika pasniegts Diasporas māsu un vecmāšu apvienības valdes loceklei, bērnu un pusaudžu psihiatrijas rezidentei Modslija Hospitālī Karīnai Beinertei un klīnisko pētījumu speciālistei Dace Dimzai-Jones. Viņas nominētas par to, ka Covid-19 laikā izveidoja organizāciju, lai nodrošinātu ieguldījumu ilgtspējīgas Latvijas veselības nozares attīstībā.

Labklājības ministrs Gatis Eglītis (K) pasākumā sacīja, ka valsī pēdējo gadu laikā ir sperti soļu dzimumu līdztiesībā. Primāri tie ir saistīti ar nevienlīdzību atalgojuma ziņā.

“Atalgojums starp sievietēm un vīriešiem godu nedara. Latvijā ilgstoši pastāvēja netaisnība, ka, māmiņām dodoties vecāku atvaļinājumā, sociālās iemaksas tiek veiktas no 170 eiro, līdz ar to pensiju kapitāls šajā laikā veidojas krietni mazāks. Tas ir netaisnīgi, jo vīriešiem šajā laika alga aug. No 1.jūlija pensiju iemaksas būs no pilna apjoma, lai neveidotos šāda situācija, taču mēs nevaram uzreiz atrisināt valstī pastāvošo netaisnību,” sacīja Eglītis.

Kultūras ministrijā norādīja, ka balvai tika izvirzītas kandidātes, kuras guvušas vērā ņemamus panākumus šādās darbības jomās – par sieviešu līdzdalības un pārstāvniecības veicināšanu, ieguldījumu sieviešu tiesību aizsardzībā, devumu sieviešu ekonomiskā stāvokļa uzlabošanā, sieviešu veselības veicināšanu, sabiedrības izglītošanu un digitālās pratības veicināšanu, aktīvu darbu diasporā, darbu sabiedrības integrācijā un citu sievietēm un sabiedrībai nozīmīgu jautājumu risināšanu.