Balto Ziemassvētku pasākumi decembrī SAC “Alūksne”

08:00 09.01.2026

Ilona Džigure

231

Decembra mēnesis sociālās aprūpes centrā “Alūksne” (turpmāk SAC “Alūksne”) sākas ar Ziemassvētku dekoru, rotājumu sagatavošanu un telpu noformēšanu svētkiem, un turpinās ar Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņu mūziku, Alūksnes veikala “Drogas” darbinieku iepriecinājumu un ģimenes uzņēmuma “Dārtas meži” saimnieku apciemojumu, kā arī turpinās ar      Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 3.b klases skolnieku sagatavoto Ziemassvētku apsveikuma kartīšu pasniegšanu un dievkalpojumiem.

11.decembrī Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi ciemojās Sociālās aprūpes centrā“Alūksne”, lai sagādātu centra iemītniekiem prieku un gaišas emocijas. Skanot mūzikai, visiem kopā tika baudīta svētku noskaņa. Liels paldies Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņiem un pedagogiem par laipnību un vēlmi dāvāt labestību centra iemītniekiem!  Šādi mirkļi atgādina – Ziemassvētku sajūta rodas tur, kur ir kopā būšana un labas domas. 

14.decembrī tika izrotāta aprūpes centra skaistā egle, kuras zaļoksna smaržo un mirdz lielajā zālē visiem.Centra iemītnieki kopā ar dāvaniņām labprāt bildējās pie lielās egles un smaidīgā rūķa.

17.decembrī SAC “Alūksne” notika  Alūksnes sv. Bonifācija draudzes priestera Ingara Stepkānadievkalpojums.

18.decembrī Alūksnes veikala “Drogas” darbinieces atcerējāties savus tuvos cilvēkus, kaimiņus, paziņas un draugus, kurus iepriecināja ar dažādām galda spēlēm, piparkūkām un mandarīniem. Sirsnīgs paldies par iepriecinājumu!

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 3.b klases skolnieki sagatavojuši interesantas Ziemassvētku apsveikuma kartītes ar sniegavīriem, kuras tika pasniegtas visiem iemītniekiem. Paldies par jaukajiem sveicieniem Ziemassvētkos, kuri skanēja I.Ziedoņa vārdiem:

Gribas, lai baltā pasaulē balti sniegi snieg,
Un pa baltiem lielceļiem balti cilvēki iet.
Un, lai baltos cilvēkos baltas domas dzimst.
Un, lai baltās darbdienās balti svētki ir.

24.decembrī SAC “Alūksne” vadot Ziemassvētku dievkalpojumu kalpoja  Evanģēliski luteriskās draudzes  mācītājs Magnus Bengtsson.

25.decembrī ģimenes uzņēmuma “Dārtas meži” saimnieki ar meitu apciemoja centra iemītniekus un katru personīgi apsveica un novēlēja labu veselību un priecīgus Ziemassvētkus! Paldies par jaukajiem apsveikumiem!

Laimīgu un veiksmīgu Jauno gadu visiem vēl SAC “Alūksne” kolektīvs 

