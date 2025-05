Balss arī diasporai

Ārvalstīs dzīvojošajiem latviešiem arī ir iespēja piedalīties pašvaldību vēlēšanās, kas ir būtisks solis, lai stiprinātu diasporas balsi un interešu aizstāvību. Lai gan daudzviet pasaulē dzīvojošie latvieši bieži uzskata, ka viņu balss nevar ietekmēt vietējos jautājumus, patiesībā tā var būt nozīmīga Latvijas attīstībā.

Katram no mums ir kāds tuvinieks, radinieks vai draugs, kurš savu dzīvi veido ārzemēs, kurus Latvijā dzīvojošie var mudināt piedalīties vēlēšanās. Kādēļ tas ir svarīgi un kā no ārzemēm varēs balsot, informē Eiropas Latviešu apvienība un Centrālā vēlēšanu komisija. Eiropas Latviešu apvienības Latvijas biroja pārstāve Aira Priedīte norāda, ka piedalīšanās vēlēšanās var šķist nesvarīga, dzīvojot ārpus Latvijas, taču ir daudz iemeslu, kāpēc pat tad, ja dzīvojat ārzemēs, jūsu balss ir svarīga. “Balsojot tu esi daļa no Latvijas attīstības. Tas ir katra ieguldījums, palīdzot veidot modernu un sakārtotu vidi. Kopā mēs varam panākt vairāk. Šī ir iespēja kaut ko ietekmēt. Ne vienmēr būs tā, kā vēlētos, bet tas ir veids, kā izteikt savu gribu, un, iespējams, citi domā līdzīgi. Tādēļ piedalīšanās vēlēšanās ir svarīgs solis,” saka A. Priedīte.

Skar arī ārvalstīs dzīvojošos

Biedrības pārstāve modelē dažādas situācijas, kad tomēr notiekošais Latvijā var ietekmēt diasporu. “Ja tev pieder dzīvoklis kādā Latvijas pilsētā, noteikti būs svarīgi zināt, kāda vide tevi apkārt gaida. Kādi ir ceļi, kas ved uz tavu dzīvokli, kāda ir autobusu satiksme un plānotā infrastruktūra? Piemēram, ja pašvaldība plāno uzbūvēt jaunu daudzdzīvokļu māju blakus tavam dzīvoklim, tev būs svarīgi saprast, kā tas var ietekmēt satiksmi un tavu īpašumu. Līdzīgi jādomā arī par citiem īpašumiem, kas pieder tev Latvijā. Savukārt, ja tev pieder privātmāja, tad var būt interese par to, kādus pašvaldības pakalpojumus tu vari saņemt, kādi lēmumi tiks pieņemti un vai tev būs iespēja piedalīties šo lēmumu pieņemšanā. Tāpat var būt iespēja saņemt finansiālu atbalstu, kas attiecas uz tavu īpašumu. Jāteic, ka Latvijā ir ļoti labi attīstīti digitālie rīki, kas ļauj saņemt pakalpojumus attālināti. Latvija, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, ir priekšā digitālo pakalpojumu attīstībā, un tas sniedz būtiskas priekšrocības iedzīvotājiem, tostarp diasporai,” saka A. Priedīte.

Vai vēlēsies atgriezties?

Piederēt var arī citi nekustamie īpašumi. “Ja tev pieder mežs Latvijā, būdams ārzemēs, tev joprojām ir svarīgi zināt, kādi vides uzlabošanas plāni tiek īstenoti. Piemēram, vai tuvumā nav plānots ierīkot atkritumu poligonu, kas var samazināt tava meža vērtību, vai arī tiek plānots izveidot parku, kas to varētu paaugstināt. Savukārt, ja pieder lauksaimniecības zeme, var interesēt, kāda ir reģiona attīstība, vai nav plānoti piesārņojumi vai citi negatīvi faktori. Visi šie jautājumi ir tieši saistīti ar pašvaldību vēlēšanām, un tie skar ne tikai tos, kuri dzīvo Latvijā. Ja tev kaut kas pieder Latvijā, šie jautājumi attiecas arī uz tevi,” norāda pārstāve.

Vēl svarīgāki šie jautājumi un iespējamās atbildes būs brīdī, kad cilvēks vēlēsies atgriezties Latvijā. “Tieši pašvaldībā būs jāvēršas, jautājot par izglītības iespējām, iespējams, arī darba iespējas un dzīvesvieta būs saistīta ar pašvaldību. Piedaloties vēlēšanās, tu vari palīdzēt veidot savu dzimto vietu tādu, kādu vēlies to redzēt. Tas nav tikai Latvijas iedzīvotāju jautājums – tas skar arī ārzemēs dzīvojošos. Visas tēmas, kas ir svarīgas Latvijā dzīvojošiem, ir svarīgas, arī esot ārzemēs,” norāda A. Priedīte.

Jau var pieteikties

Centrālā vēlēšanu komisija norāda – lai 2025. gada pašvaldību vēlēšanās varētu piedalīties tie balsstiesīgie Latvijas Republikas pilsoņi, kuri vēlēšanu laikā atradīsies ārpus Latvijas, Centrālā vēlēšanu komisija nodrošinājusi iespēju nobalsot, izmantojot pasta pakalpojumus. Iespēja balsot pa pastu ir pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Balsot var Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā būs sasniedzis 18 gadu vecumu un kuram vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas ir deklarēta dzīvesvieta attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vai viņam pieder nekustamais īpašums.

Lai balsotu pa pastu, nepieciešama piekļuve internetam, kā arī jāizmanto viens no autentifikācijas rīkiem: eID, eIDMobile, SmartID vai internetbanka. Tāpat ir nepieciešams drukātājs vēlēšanu materiālu izdrukāšanai, divas vēlētāja izraudzītas aploksnes: vēlēšanu aploksne vēlēšanu zīmes ievietošanai un pasta aploksne sūtīšanai pa pastu, kā arī pastmarka, ko uzlīmēt uz pasta aploksnes. Pieteikšanās pasta balsošanai jāveic ne vēlāk kā 30. maijā.

Atgādinām, ka Pašvaldību vēlēšanas Latvijā norisināsies 7. jūnijā.

Kuras tēmas diasporai ir svarīgas?

■ Iespēja atgriezties Latvijā

■ Pašvaldības pakalpojumu pieejamība attālināti

■ Izglītība bērniem no diasporas ģimenēm

■ Vēlēšanu pieejamība diasporas pārstāvjiem

■ Transporta un infrastruktūras uzlabošana

■ Darba un uzņēmējdarbības iespējas remigrantiem

■ Kultūras un latviskās identitātes saglabāšana

■ Sadarbība ar diasporu un tās pārstāvniecības pašvaldībās

■ Mājokļa pieejamība atgriežoties

■ Sociālā aizsardzība un veselības aprūpe

Kā pieteikties pasta balsošanai:

• Pieteikšanās jāveic ne vēlāk kā 30. maijā. CVK aicina pieteikšanos veikt pēc iespējas ātrāk, lai pasta sūtījums Latviju sasniedz noteiktajā laikā.

• Pieteikšanās notiek vietnē Latvija.lv vai PMLP tīmekļvietnē e-pakalpojumā “Vēlētāju datu pārvaldība”.

• Pieteikšanās laikā jums būs jānorāda sava deklarētā dzīves vieta Latvijā vai īpašums Latvijā.

Pēc pieteikšanās vēlētājam būs pieejami šādi materiāli:

1. Visu kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes pašvaldībā, kurā ir deklarēta dzīvesvieta vai reģistrēts nekustamais īpašums. 2. Apliecinājuma veidlapa par balsošanu personiski. 3. Balsošanas pamācība. 4. Informācija par ziņām, kas norādāmas uz pasta aploksnes. 5. Kārtas numurs pasta balsotāju sarakstā.

Vēlēšanu zīmes aizpildīšana:

• Izvēlieties to kandidātu saraksta vēlēšanu zīmi, par kuru vēlaties balsot, un izdrukājiet to.

• Vēlēšanu zīmi var atstāt negrozītu.

• Lai paustu īpašu atbalstu kādam kandidātam, aizkrāsojiet ovālu pretī kandidāta vārdam zaļajā lauciņā.

• Lai izteiktu noraidošu attieksmi pret kandidātiem, kas netiek atbalstīti, aizkrāsojiet ovālu sarkanajā lauciņā.

Kā nosūtāma vēlēšanu zīme uz Latviju:

• Ievietojiet izvēlēto vēlēšanu zīmi vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmējiet,

• aizlīmēto vēlēšanu aploksni kopā ar parakstīto apliecinājuma veidlapu ievietojiet pasta aploksnē,

• uz pasta aploksnes jānorāda:

■ Vēlētāja vārds un uzvārds.

■ Vēlētāja kārtas numurs pasta balsotāju sarakstā (saņemsiet pēc reģistrēšanās).

■ Norāde, ka sūtījumā ir vēlēšanu aploksne.

■ Izvēlētās pašvaldības Vēlēšanu komisijas adrese (būs pieejama reģistrējoties).

(!) Sagatavoto pasta aploksni pēc iespējas drīzāk nosūtiet attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijai.

Balsu pieņemšanas termiņi:

• Pasta aploksnes tiks uzskatītas par derīgām, ja tās tiks saņemtas līdz balsu skaitīšanas sākumam – 2025. gada 7. jūnijam pulksten 20.00 pēc Latvijas laika.

• Tāpēc vēlētājiem ieteicams nosūtīt savu balsi tūlīt pēc pieteikšanās pasta balsošanai un balsošanas materiālu saņemšanas. Papildu informācija par pasta balsošanas iespējām pieejama CVK mājaslapā.