Šogad Baltijas ceļam 35. gadadiena, kam par godu lidsabiedrība AS “Air Baltic Corporation” rīko akciju, kad 48 no Baltijas valstu pilsētu nosaukumiem nonāks uz lidmašīnām. Katra no trim Baltijas valstīm – Latvija, Lietuva un Igaunija – būs pārstāvēta ar 16 lidmašīnām. Aicinājums alūksniešiem sarosīties un balsot par Alūksni – līdz 22. augustam to var darīt https://vote.airbaltic. com/lv/ Balsot var vienu reizi dienā.