Foto: Annija Strupkāja

Kā dāvana ekspozīcijas “Alūksnes Bānīša stacija” piecgadē un Gulbenes-Alūksnes

Bānīša 120 gadu jubilejā iznācis izdevums “Bagāžas šķūņa stāsti”, kas vēsta par

Alūksnes stacijas ļaudīm, vēsturi, notikumiem un nākotnes iecerēm. Alūksnes

stacijas vēsturiskajā bagāžas šķūnī izvietotās ekspozīcijas “Alūksnes Bānīša stacija”

darbības laikā bez divās ekspozīcijā dzirdamiem stāstiem sakrājušies vēl daudzi stāsti,

no kuriem daļa tagad lasāma izdevumā.



Alūksnes tūrisma informācijas centra vadītājas vietniece Dace Bumbiere-Augule stāsta, ka izdevums veidots kā mīlestības apliecinājums Bānītim un Alūksnei, kā arī kā

pamudinājums ikvienam apmeklēt šo Baltijas mērogā īpašo vietu. “Bagāžas šķūņa

stāsti” redaktore Anda Pūce par tā tapšanu stāsta: “Aicinājums veidot izdevumu par

Bānīša vēsturi un bagāžas šķūnī atklāto ekspozīciju bija īsts izaicinājums, kam veltīju

savu atvaļinājumu un brīvo laiku pēc darba. Agrāk nebiju bijusi Alūksnē, bet kad šeit

ierados, sastapu tik daudz lokālpatriotu, ka nevarēju neiemīlēt Bānīti, staciju un

pilsētu. Tagad arī manā sirdī ir īpaša vieta šim unikālajam objektam, pati ar milzu

prieku šeit atgriežos un mudinu arī citus te kādreiz noteikti pabūt.”

Izdevums iepazīstina ar rosīgiem stacijas kvartāla uzņēmējiem, kas no sirds dara savu

darbu un Alūksnes stacijas vārdam ļauj izskanēt pasaulē. Vēl Bagāžas šķūņa stāstos

atradīsiet industriālā mantojama eksperta Toma Altberga un vēsturnieces Zandas

Pavlovas rakstus par šaursliežu dzelzceļa līnijas Stukmaņi-Valka būvniecību un par

notikumiem Alūksnes stacijā Neatkarības kara laikā, kā arī stāstus par staciju

priekšniekiem un ceļotāju modi dzelzceļā.

Tāpat izdevumā rodams ieskats Bānīša svētku norisēs divdesmit gadu garumā, var

uzzināt kādas slavenības viesojušās Alūksnes stacijā un žurnālistes Sandras Apines

rakstos iepazīt tos ļaudis, kuri stacijas kvartālā dzīvo un strādā, bet ēdienu kultūras

pētniece Astras Spalvēnas eseja aizvedīs līdz pieturai – bufete.

Par izdevuma dizaina ietvaru rūpējās māksliniece Līga Kuplā, kura par izdevuma

izskatu saka: “Izdevumu veidoju jau Alūksnes Bānīša stacijas dizaina ietvarā un tam

pievienoju dažādus elementus no dzelzceļa. Tādus var saskatīt rakstu pārnesumu

zīmēs un rakstu nobeigumos, kur izvietotais ēkas simbols aicina vai nu izkāpt šajā

stacijā vai doties tālāk.”

No 1.septembra vakara izdevums “Bagāžas šķūņa stāsti” iegādājam Alūksnes Bānīša

stacijā.

“Alūksnes Bānīša stacija” ir multimediāla ekspozīcija, kas tika atvērta 2018.gada septembrī

vēsturiskajā stacijas bagāžas šķūnī. Ekspozīcijā par Baltijā vienīgo regulāri kursējošos

dzelzceļu var atklāt dzelzceļa vēstures faktus, dzirdēt unikālus 10 staciju stāstus, ieraudzīt,

kam Bānītis bijis draugs, palīgs, darba vieta un iedvesmas avots.