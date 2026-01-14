Autovadītāju ievērībai: zema gaisa temperatūra mazina sāls iedarbību uz apledojumu

Meteoroloģiskās prognozes liecina, ka tuvākajās dienās visā Latvijā saglabāsies sals un gaisa temperatūra pazemināsies no -11 līdz -18 grādiem. Naktīs vietām termometra stabiņš var pietuvoties arī -20 grādu atzīmei. Pie tik zemām temperatūrām mitrais sāls, ko izmanto slīdamības samazināšanai, kļūst mazāk efektīvs. Līdz ar to īpaši aukstā laikā aicinām autovadītājus būt vēl piesardzīgākiem:
- pārbaudīt brauktuves stāvokli;
- izvēlēties piemērotu braukšanas ātrumu;
- ieturēt lielāku distanci;
- pārliecināties, ka auto ir pienācīgi aprīkots.
Gaisa temperatūra ierasti īpaši pazeminās agrās rīta stundās, aicinām rēķināties ar tās ietekmi uz autoceļu uzturēšanas efektivitāti. Ar uzturēšanas darbiem iespēju robežās tiek uzlaboti braukšanas apstākļi, taču nav iespējams novērst ziemu un tai raksturīgos laikapstākļus. Autovadītājiem jārēķinās, ka neliels sniega daudzums sniegotā ziemā uz brauktuves būs vienmēr – tas uzkrājas satiksmes ietekmē, no autoceļa nomalēm, no autotransporta, kā arī pēc sniega tīrīšanas palikusī piebrauktā sniega kārta. Tas viss kopā arī veido sniega sajaukumu ar smiltīm/sāli, kamēr sāls iedarbojas satiksmes ietekmē.
“Ziemas periodā uzturēšanas darbs notiek pastiprinātā režīmā – autoceļu stāvoklim 24/7 režīmā seko līdzi un darbu veikšanu koordinē ziemas dienesta dežuranti, izmantojot gan meteoroloģisko staciju datus, gan veicot autoceļu faktisko apsekošanu,” stāsta VAS Latvijas autoceļu uzturētājs (LAU) valdes priekšsēdētājs Vilnis Vitkovskis.
Autoceļu uzturēšanas uzņēmuma vadītājs skaidro, ka autoceļiem ar A uzturēšanas klasi kā galvenais slīdamības samazināšanas reaģents tiek izmantots tehniskā sāls (NaCl), tomēr pie zemām gaisa temperatūrām tās efektivitāte ir ierobežota, tādēļ atsevišķās situācijās braukšanas apstākļu uzlabošanai tiek izmantots smilts–sāls maisījums vai smilts. Arī uz pārējiem autoceļiem slīdamības samazināšanai atbilstoši tehniskajām prasībām tiek izmantota smilts vai smilts–sāls maisījums. V.Vitkovskis norāda, ka LAU ir pietiekams tehnikas un citu resursu apjoms, lai veiktu nepieciešamos uzturēšanas darbus arī stipras snigšanas periodos un mainīgajos laikapstākļos.
Atbilstoši MK noteikumiem, pastāvīgos laikapstākļos uz valsts galvenajiem autoceļiem un citiem augstas intensitātes ceļiem ar A uzturēšanas klasi pieļaujama līdz 1 cm bieza sniega vai ledus kārta, B un C klases ceļiem attiecīgi 4 un 10 cm, bet ceļiem ar mazu satiksmes intensitāti šis rādītājs nav noteikts.
Grants autoceļus ziemā uztur ar piebrauktu sniega kārtu un, lai samazinātu slīdamību, to rievo ar greidera vai kravas automašīnas lāpstu. Grants ceļus nekaisa ar sāli, jo tas atkausē ceļa virskārtu, kā rezultātā segums pārmitrinās un veidojas bedres un iesēdumi. Bīstamās vietas – pagriezienus, uzkalnus, kāpumus un kritumus – kaisa ar smilti.
Jāņem vērā, ka pilnībā no sniega ceļi tiek attīrīti tikai pēc snigšanas beigām vai kad ir sasniegts uzturēšanas klasei pieļaujamais* sniega vai ledus biezums, un tam atvēlētais laiks ir no trim stundām uz autoceļiem ar intensīvu satiksmi (A klase) līdz pat 24 stundām ceļiem ar mazāku satiksmes intensitāti. Vietējās nozīmes autoceļiem ar mazu satiksmes intensitāti (D uzturēšanas klase)attīrīšanai no sniega laiks nav noteikts.
Valsts autoceļi ir sadalīti četrās uzturēšanas klasēs – A, B, C un D, kur galvenais kritērijs ir satiksmes intensitāte: jo lielāka intensitāte, jo augstāka uzturēšanas klase. Viena ceļa dažādiem posmiem var būt dažādas uzturēšanas klases. Visiem valsts galvenajiem autoceļiem ir A jeb augstākā uzturēšanas klase. Uzturēšanas darbus veic prioritārā secībā atbilstoši uzturēšanas klasēm – vispirms tīra noslogotākos ceļus un veic citus uzturēšanas darbus uz tiem. Valsts ceļu uzturēšana ziemā notiek atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr. 26 Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli.
Aicinām autobraucējus izmantot VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) diennakts bezmaksas informatīvo līniju 80005555, lai informētu ceļa pārvaldītāju par apledojumu, bedrēm, sniega sanesumiem vai citiem sarežģījumiem, kas ir novēroti uz autoceļiem. Informācija tiek operatīvi nodota uzturēšanas darbu veikšanai.
*Piemēram, mainīgos laikapstākļos pieļaujams vidējais sniega biezums:
- 6 cm – A klases autoceļiem vai to posmiem;
- 8 cm – B klases autoceļiem vai to posmiem;
- 16 cm – C klases autoceļiem vai to posmiem.
- Mainīgos laikapstākļos atsevišķās vietās pieļaujami sniega sanesumi ar biezumu ne vairāk kā:
- 12 cm – A klases autoceļiem vai to posmiem;
- 16 cm – B klases autoceļiem vai to posmiem;
- 20 cm – C klases autoceļiem vai to posmiem.
Vairāk informācijas par uzturēšanas prasībām šeit: https://lvceli.lv/celu-tikls/buvnieciba-un-uzturesana/celu-uzturesana/.
