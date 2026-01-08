Austrumvidzemē darbu sācis EUROPE DIRECT centrs

Austrumvidzemē darbu sācis jauns EUROPE DIRECT centrs, kas aicina iedzīvotājus interesēties par Eiropas Savienības piedāvātajām iespējām, diskutēt par Eiropas nākotni un iesaistīties dažādās informatīvi izglītojošās aktivitātēs. Centrs atrodas Gulbenē, Ābeļu ielā 17, un savu darbību uzsācis šā gada 1. janvārī.
Jaunais EUROPE DIRECT Austrumvidzeme centrs sniedz iespēju Gulbenes, Smiltenes, Alūksnes un Madonas novadu iedzīvotājiem saņemt aktuālu, saprotamu un uzticamu informāciju par Eiropas Savienību un tās ietekmi uz ikdienas dzīvi reģionā.
Centra darbības mērķis ir skaidrot Eiropas Savienības aktualitātes, īpašu uzmanību pievēršot tam, kā ES lēmumi, prioritātes un politikas atspoguļojas vietējā līmenī. Sadarbībā ar izglītības iestādēm, bibliotēkām, nevalstiskajām organizācijām, pašvaldībām un specializētajiem ES informācijas kontaktpunktiem tiks organizēti dažādi pasākumi – erudīcijas spēles, diskusijas, tikšanās ar Eiropas Parlamenta deputātiem un citas aktivitātes. To mērķis ir veicināt izpratni par Eiropas Savienību, stiprināt iedzīvotāju līdzdalību un veidot uzticēšanos Eiropas procesiem, balstoties vietējā pieredzē un praktiskos piemēros.
EUROPE DIRECT Austrumvidzeme vadītāja Anita Seļicka uzsver, ka reģionā Eiropas Savienības lēmumu ietekme ir īpaši jūtama. “Austrumvidzeme ir reģions, kur Eiropas Savienības prioritātes ikdienā atspoguļojas drošībā, mobilitātē, pakalpojumu pieejamībā un attīstības iespējās. Mūsu uzdevums ir palīdzēt iedzīvotājiem šīs aktualitātes saskatīt sev tuvā un saprotamā veidā, balstoties vietējā pieredzē,” norāda A. Seļicka. Viņa piebilst, ka, strādājot ciešā sadarbībā ar kopienām, iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, centrs vēlas panākt, lai sarunām un aktivitātēm būtu paliekoša un pozitīva ietekme reģionā.
EUROPE DIRECT Austrumvidzeme uzturošā iestāde ir biedrība “Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar biedrību “Sateka”.
