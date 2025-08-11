Augustā sāksies un septembrī turpināsies gadskārtējā Medus diena dravā.

Pasākums Medus diena dravā 2025 norisināsies sākot ar 22. augustu vairāk nekā 25 biškopju saimniecībās. Pasākuma ietvaros biškopja pavadībā būs iespēja iepazīt dažādas medus garšas un ielūkoties dravā, sajust dravas smaržas un skaņas. Šī ir lieliska iespēja lai klātienē iepazītu medus bišu nozīmi dabā un nogaršotu biškopības produktus.
Dravā ar iepriekšēju pieteikšanos tiek gaidīti gan individuāli apmeklētāji gan ģimenes un draugu grupas.
Lai izvēlētos piemērotāko biškopja saimniecību un pieteiktu apmeklējumu aicinām doties uz Medus diena dravā 2025 norises karti medus.lv. Vairāk informācijas par pasākumu pieejama medus.lv sociālajos tīklos – Facebook un Instagram.
Pasākuma mērķis ir iepazīstināt ar medus un pārējo biškopības produktu iegūšanu un pielietošanas iespējām, kā arī pievērst uzmanību biškopja aroda un medusbišu nozīmei apputeksnēšanā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.
Pasākums tiek realizēts tirgus veicināšanas programmas “ ES medus – gards un videi draudzīgs” ietvaros.
