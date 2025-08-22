Atzinības raksts vēstures konkursā skolēniem

20.augustā Rīgas pils Svētku zālē notika 2024./25. mācību gada starptautiskā vēstures konkursa “Vēsture ap mums” noslēguma pasākums, kurā piedalījās arī Ojāra Vācieša Gaujienas vispārizglītojošās un mākslas pamatskolas skolniece Emīlija Krecele kopā ar savu vēstures skolotāju Līgu Bukovsku.
Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu interesi par Latvijas vēsturi, kā arī attīstīt kritisko domāšanu, avotu analīzes prasmes un radošumu. “Noslēguma pasākumā pulcējās visi bērni no Latvijas skolām – kopumā bija 63 darbi, ko veidoja 83 skolēni. Konkursa tēma “Agrāk te bija…” – uzdevums bija izvēlēties kādu objektu, kura mūsdienās vairs nav. Emīlija veidoja radošo darbu par Gaujienas luterāņu baznīcu,” stāsta skolotāja Līga Bukovska.
Noslēguma pasākumā visi skolēni saņēma atzinības rakstus – Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pateicās visiem dalībniekiem un vēlēja sekmīgu nākamo mācību gadu.
