Ceturtdiena, 27. novembris
Lauris, Norberts
Atzīmēs Starptautisko dienu cilvēkiem ar invaliditāti

08:00 27.11.2025

Aivita Lizdika

51

3. decembris ir diena, kas silda sirdis un atgādina par cilvēka cieņu, vienlīdzību un tiesībām. Šī diena visā pasaulē ir ierakstīta cilvēktiesību kalendārā kā īpaši nozīmīga – 1982. gadā Apvienoto Nāciju Organizācija to pasludināja par Starptautisko dienu cilvēkiem ar invaliditāti. Tajā īpaši pievērš uzmanību, izrāda cieņu un labu gribu, meklējot risinājumus, kas palīdz ikvienam justies iekļautam un novērtētam.

Alūksnes Invalīdu biedrība Starptautisko invalīdu dienu atzīmēs 27. novembrī. “Pasākumam aicinu pieteikties, zvanot biedrībai vai nākot personīgi. Savukārt svētku dienā jau no pulksten 9.00 būs iespējama reģistrācija Alūksnes novada Kultūras centrā. Klāsim galdus, tādēļ līdzi jāņem tikai labs noskaņojums un omulība,” aicina biedrības valdes priekšsēdētāja Solvita Rateniece.

Aicina svinēt Ziemassvētkus

Biedrība gatavojas arī kopīgai Ziemassvētku svinēšanai – 16. decembrī, kad Alūksnes novada Kultūras centrā notiks Heinriha Kalvīša un Elitas Strazdiņas sniegtais koncerts. To apmeklēt, lai dalītos svētku priekā un sirsnībā, par ziedojumu aicināts ikviens novada iedzīvotājs.

Pēc jaunā gada biedri atkal satiksies, lai plānotu kādu kopīgu ekskursiju, kas viņiem vienmēr bijušas īpaši iecienītas. “Vēl neesam izbraukājuši visu Latviju krustām šķērsām – skaistu vietu ir daudz, atliek tikai apkopot idejas un vienoties,” saka biedrības kultūras pasākumu organizatore Anna Tumševica. “Tā ir iespēja ne tikai atklāt jaunas vietas, bet arī kopā radīt neaizmirstamas atmiņas un stiprināt kopienas garu,” piebilst S. Rateniece.

Iecienījuši galda spēles

Jau tradicionāli Alūksnes Invalīdu biedrība rudens un ziemas sezonu oktobrī atklāj ar galda spēļu turnīru, kad ciemos aicina arī kaimiņu novadu – Balvu un Gulbenes – invalīdu biedrību pārstāvjus. S. Rateniece stāsta, ka iecienītākās galda spēles sievietēm ir uno, bet vīri labprāt spēlē zolīti. “Pēc tam jaunā gada sākumā visi dodamies uz sacensībām Balvos, bet pavasarī tās noslēdzam Gulbenē. Sezonu sākot, sacensības notika Kolberģa tautas manā, kur telpas šim nolūkam laipni atvēlēja tautas nama vadītāja Tatjana Mellīte. Tad sadalījāmies komandās un pa četrām piecām spēlēm spēlējām četrās kārtās. Uno spēlē uzvar tas, kurš ieguvis vismazāk punktu. Pēc tiesneša Ilgvara Jurjāna vērtējuma apbalvojam gan uzvarētāju komandu, kas saņem ceļojošo kausu, gan spēlētājus individuāli, kuriem no biedrības līdzekļiem sarūpējam arī nelielas balvas,” stāsta S. Rateniece. Galda spēļu turnīrs notiek visas dienas garumā, un tās, kā saka biedrības vadītāja, nav tikai sacensības. Tā ir saliedēšanās, dalīšanās savos priekos un bēdās, socializēšanās, kopīgas pusdienas, savu spēku apliecināšana. “Uno spēli tepat, Alūksnes novada Sabiedrības centrā, otrdienās no pulksten 9.00 līdz 12.00 var apgūt, tā īsinot savu laiku, jebkurš biedrības biedrs, ja vien pievienosies mums, jau pieredzējušajiem spēlētājiem. Mēs labprāt to ierādīsim. Spēle nav grūta, to var ātri iemācīties,” saka biedrības pārstāve Maruta Pura, kura pati ir aktīva uno spēlētāja.

