Atzīmē Starptautisko Invalīdu dienu

Alūksnes Invalīdu biedrība šodien. 27. novembrī, kopīgi atzīmēja Starptautisko invalīdu dienu, kuras oficiālais datums ir 3. decembris. Svinīgo pasākumu atklāja Invalīdu biedrības valdes priekšsēdētāja Solvita Rateniece, bet to vadīja Esēnija Lielbārde.
“Jauki, ka šodien esat aizmirsuši ikdienas rūpes un atnākuši, lai pabūtu kopā Straptautiskās Invalīdu dienas priekšvakarā. Dalīts prieks ir dubults prieks, bet dalīta bēda – pusbēda. Novēlu šodien piedzīvot skaistus prieka mirkļus. Paldies čaklajām biedrības valdes loceklēm par darbu, ko viņas ieguldīja, lai šie svētku taptu, lai mums būtu bagātīgi klāti galdi,” sacīja S. Rateniece un pasludināja pasākumu par atklātu.
Par lielisku noskaņojumu un muzikālo fonu rūpējās E. Lielbārde un Zigmārs Krūmiņš. E. Lielbārde bija sagādājusi arī dažādas atrakcijas, kurās arī visi ar lielu prieku piedalījās, kā arī izkustināja kājas deju ritmos. “Novēlu jums būt pateicīgiem par šo brīdi un piepildīt jūsu ikdienu ar prieku,” vēlot skaistu pēcpusdienu, teica E. Lielbārde.
