Atvērts otrais projektu konkurss Igaunijas-Latvijas sadarbības projektiem

Interreg Igaunijas-Latvijas programma 2021.-2027.gadam ir atklājusi otro projektu konkursu, lai atbalstītu ilgtspējīgas un inovatīvas projektu idejas pārrobežu sadarbības, uzņēmējdarbības un inovāciju, kā arī vides un tūrisma jomās. Eiropas Reģionālās attīstības fonds šajā periodā programmai ir piešķīris finansējumu 26 miljonu eiro apmērā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Igaunijas-Latvijas programma atbalsta sadarbības projektus ar partneriem un dalībniekiem no abām robežas pusēm programmas teritorijā – no Vidzemes, Kurzemes, Pierīgas un Rīgas, kā arī no Igaunijas dienvidu un rietumu daļas.

Programmā ir četras prioritātes, kas sasaucas ar Eiropas Savienības stratēģisko mērķu īstenošanu. Projektu pieteikumus var iesniegt visās četrās programmas prioritātēs:

Vairāk sadarbības pārrobežu reģionos un kopīgu pakalpojumu attīstība (2,21 milj. eiro); Kopīgi un viedi augoši uzņēmumi (3 milj. eiro); Ilgtspējīga un noturīga programmas teritorija (7,75 milj.eiro); Pieejamāka un ilgtspējīgāka pārrobežu tūrisma pieredze (2,39 milj. eiro).

Programmas līdzfinansējums ir līdz 80%.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

14.septembrī no plkst. 10:00 līdz 12:30 notiks tiešsaistes informatīvais seminārs, kurā iepazīstinās ar atbalsta iespējām un nosacījumiem. Seminārs notiks angļu valodā.

Reģistrācija: https://estlat.eu/en/information-seminar-2nd-call-applications.