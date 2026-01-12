Piektdien plkst. 21.14 saņemts izsaukums uz Helēnas ielu Alūksnē, kur trīsstāvu dzīvojamās mājas trešā stāva dzīvoklī uz plīts dega bez uzraudzības atstāts gatavoties ēdiens 0,1 m 2 platībā. Degšana likvidēta pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās. Notikumā cieta cilvēks, kurš tika nodots Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienesta mediķiem. Plkst. 22.01 darbi notikuma vietā noslēdzās.
Atstāts ēdiens uz plīts izraisa bīstamu situāciju Alūksnē
