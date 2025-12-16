Abonē! E-avīze
Otrdiena, 16. decembris
“Atnes savu, paņem citu” - šovakar Brīvbode

11:55 16.12.2025

Sandra Apine

244

Šovakar, 16. decembrī no pulksten 17.00 līdz 19.00 interesenti aicināti uz Brīvbodi Alūksnes novada Sabiedrības centrā Dārza ielā 8a.

“BrīvBode” norisinās sabiedrības centrā kā ikmēneša pasākums apģērba un lietu maiņai. Lietu, kas kalpojušas un ir gana labas turpināt dzīvi citās mājās un ko esam gatavi un nobrieduši atdot tālāk. Turklāt šajos pasākumos dalībnieki dalās ar pieredzi taupīgā saimniekošanā un pavada laiku patīkamā sabiedrībā. Tā ir pašu radīta videi draudzīga aktivitāte. Turklāt ne vienmēr vajadzīga skapja revīzija, lai piedalītos – var atnest arī tikai pāris pāris lietas un varbūt ieraudzīt ko sev tīkamu vietā. Brīvbodē un nu jau arī Modes bodē, kas ir tā saucamā pērļu andele, interesentus pulcē alūksnietes stiliste Antra Reismane un modiste Līga Kandele.

“Modes kliedzienu straujā mainība un preču vieglā pieejamība rezultējas ar kilogramiem un tonnām pamestu vai izmestu priekšmetu – apģērbu, apavu, grāmatu, sadzīves priekšmetu un citu lietu, kuras vēl ir kalpošanai derīgas. Pieaugot sociāli, ekonomiski un ekoloģiski atbildīgas rīcības nozīmīgumam, pirmais jautājums, par ko aizdomājamies, ir – ko es varu darīt lietas labā? Lai pagarinātu lietu kalpošanas laiku, ar moto “Atnes savu, paņem citu” pirms septiņiem gadiem Alūksnē sāka darboties Brīvbode – vieta, kur notiek apģērba un lietu maiņa, pulcējot visus, kuriem interesē videi un maciņam draudzīga saimniekošana,” teic L. Kandele.

