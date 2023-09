Atkritumus šķiro nepareizi

Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā “Kaudzītes” konstatēts, ka no Alūksnes novada aizvestajos šķirotajos atkritumos ir vislielākais piejaukumu apjoms. Pašvaldībā apsver, ka, iespējams, vietās, kur šķiroto atkritumu konteineros tiek regulāri konstatēti nešķiroti sadzīves atkritumi, šie konteineri jāņem nost un jāpārvieto uz vietām, kur tos var rūpīgāk uzraudzīt, – pie daudzdzīvokļu mājām, kameru redzeslokā.

Alūksnes novadā savulaik pašvaldība un SIA “Rūpe”, īstenojot projektu, izvietoja šķiroto atkritumu savākšanas konteinerus vairāk nekā 10 vietās pilsētas teritorijā un katrā pagastā ar mērķi, lai iedzīvotājiem būtu pieejamāka atkritumu šķirošanas iespēja, tādējādi varētu samazināt izdevumus par sadzīves atkritumiem. Tomēr daudzviet šķiroto atkritumu konteineros iedzīvotāji met nešķirojamos sadzīves atkritumus. “Situācija ar atkritumu šķirošanu Alūksnē ir visnotaļ slikta. Diemžēl liela daļa iedzīvotāju nepievērš īpašu uzmanību tam, kādam atkritumu veidam konteineri ir paredzēti. Tā rezultātā šķirošanas konteineros tiek ievietoti neatbilstoša satura atkritumi,” norāda SIA “Pilsētvides serviss” vecākā loģistikas speciāliste Lolita Maškova.

Biežākā kļūda – celtniecības atkritumi

Šķirojamo atkritumu konteineri ir paredzēti kartona, stikla un PET atkritumu šķirošanai. Tomēr jāpievērš lielāka uzmanība gan tam, kādus konkrēti kartona, stikla un PET atkritumu veidus drīkst ievietot konteineros, gan tam, kādā stāvoklī tiem jābūt! “Viens no biežākajiem neatbilstoša satura atkritumu veidiem, ko iedzīvotāji ievieto šķiroto atkritumu konteineros, ir celtniecības atkritumi, kā, piemēram, putuplasts, caurules, būvgruži. Neizpaliek arī ievietoti sadzīves atkritumi, kā, piemēram, lietoti vienreizējie trauki, pārstrādei nederīgi papīri, mājsaimniecības preces un cits, kā arī lielgabarīta atkritumi, kā, piemēram, dīvāni un to paliekas, krēsli, galdi,” skaidro L. Maškova.

Vairāk kā puse

Šķiroto atkritumu izvešana ir bezmaksas – tātad, jo vairāk atkritumus no saražotajiem mājsaimniecība spēj atšķirot un nodot kā šķirotos, jo vairāk samazinās nešķiroto atkritumu daudzums un līdz ar to maksa par to izvešanu. Ja iedzīvotāji atkritumus šķiro nepareizi vai vēl sliktāk – šķiroto atkritumu konteineros samet nešķirotus sadzīves atkritumus, apsaimniekotājs pašvaldībai par šiem konteineriem piestāda rēķinu kā par nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Līdz ar to par šādu nepareizi šķirotu atkritumu izvešanu samaksās visi nodokļu maksātāji. Savukārt teritorijas uzturēšanai pašvaldības budžetā atliks mazāk līdzekļu. “Nevar teikt, ka situācija ir slikta tikai Alūksnē, arī citi novadi neievēro noteikumus par atkritumu šķirošanu. Tomēr, kamēr citos novados neatbilstošs atkritumu sastāvs konteineros sastāda 40 %, Alūksnē tas ir pat pie 60 %,” piebilst L. Maškova.

Maksās vairāk

Aicinājums iedzīvotājiem – gan pašiem rūpīgāk šķirot atkritumus, gan sekot, kā to dara citi, un nekautrēties aizrādīt, ja gadās redzēt, ka kāds šķiroto atkritumu konteinerā grasās mest tam neparedzētus atkritumus. “Ja pie šķiroto atkritumu konteineru iztukšošanas arvien biežāk tiks konstatētas neatbilstības, tas iedzīvotājiem var rezultēties ar konteinera noņemšanu un dārgākām sadzīves atkritumu izvešanas izmaksām. Ņemot vērā to, ka Eiropas Savienības dalībvalstīm jānodrošina, lai 2035. gadā atkritumu poligonos tiktu apglabāti tikai 10 % no radītajiem sadzīves atkritumiem, uzņēmums iedzīvotāju informēšanai ir izstrādājis detalizētu šķirošanas ceļvedi. Ar to tuvākajā laikā tiks iepazīstināta pašvaldība un kopā tiks meklēts risinājums situācijas uzlabošanai,” norāda L. Maškova.

Alūksnes teritorijā vietas, kur pēdējā laikā šķirošanas konteineros konstatēti nešķiroti sadzīves atkritumi, ir:

Kanaviņu iela 14, Glika iela 10, Laurencenes iela 2, Bērzu iela 7, Cerību iela, Cēsu – Apes ielas laukums, Ganību iela 1, Jāņkalna iela 53, Kārklu iela 5, Merķeļa iela 19, Ošu iela 5, Siguldas iela 5, Skārņu iela 9, Torņa iela 15, Vidus iela 9, Ziemeru iela, Jāņkalna iela 53, Augusta iela, Cēsu – Apes ielas laukums, Siguldas iela 5, Pils iela 1, un pagastos – Jaunalūksnes pagasts “Dālderi”, Liepnas pagasts “Avotiņš”, Kalncempju pagasts, Jaunlaicenes parks, Malienas pagasts, Alsviķu pagasts “Vaivari”.