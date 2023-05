Atklāj vasaru velo tūrē “Slepenie Zeltiņi un neatklātā Ilzene”!

Foto: freepik.com

28. maijā Alūksnes Tūrisma informācijas centrs organizē velo pasākumu Zeltiņu un Ilzenes apkārtnē. Gidu pavadībā maršruti vedīs pa dažādiem apskates pieturas punktiem, atklājot skaistākās ainavas un ļaujot uzzināt daudz interesentu un neatklātu faktu par Ilzenes un Zeltiņu apkārtni. Kopā plānots iepazīt kodolraķešu bāzi, noskaidrot, kas kopīgs Dūjām ar dzirnavām, kādas aktivitātes piedāvā Lielsloku ezers, noķert vasaras garšu un kopā atklāt noslēpumaino Zeltiņu muižas apbūvi, aicina Alūksnes tūrisma informācijas centra tūrisma speciāliste Elīna Kola.

Velo tūrē “Slepenie Zeltiņi un neatklātā Ilzene” piemērota gan draugu kompānijām un velo entuziastiem, gan ģimenēm ar bērniem, katram no dalībniekiem ļaujot izvēlēties saviem spēkiem atbilstošāko tūri – 24 vai 44 kilometru garu. Abi no posmiem būs apļveida, kas sāksies un noslēgsies Zeltiņu kodolraķešu bāzē pie raķešu uzglabāšanas angāra (Zeltiņu pagasts, Alūksnes novads, GPS 57.347742, 26.747792). Veiksmīgai velo tūres norisei dalība pasākumā obligāti reģistrējama iepriekš: https://forms.gle/KKNSTdbqPcWpEyEy9

28. maijā dalībnieku reģistrācija startam sāksies no plkst.10:00, starts braucienam plkst. 11:00. Kopā ar dalībniekiem velo maršrutā dosies arī gidi – Raitis un Santa, kas pastāstīs par apkārtnē redzamajiem objektiem, kā arī kopīgi plānotas dažādas jautras aktivitātes. Abas no grupām dosies pretējos virzienos, līdz ar to būs posms, kad dalībnieki satiksies, tādā veidā uzmundrinot viens otru. Maršruta noslēgumā tiks izlozētas balvas pašiem aktīvākajiem velo dalībniekiem, kā arī atgūstot spēkus, ikviens tiks pacienāts ar smeķīgu, malēniešu gatavotu zupu.