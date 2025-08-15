Atklāj pārbūvēto autoceļa Alūksne – Ape posmu

Šodien, klātesot Alsviķu ciema iedzīvotājiem, Satiksmes ministrijas parlamentārajam sekretāram Ģirtam Dubkēvičam, valsts sekretāra vietniecei Ingunai Strautmanei, VSIA “Latvijas valsts ceļi” valdes loceklim Verneram Akimovam, Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Dzintaram Adleram, priekšsēdētāja vietniekam Arturam Dukulim, izpilddirektoram Ingum Berkulim, pagastu apvienības pārvaldes vadītājai Ingrīdai Sniedzei, SIA “Limbažu ceļi” pārstāvjiem, svinīgi atklāts valsts reģionālā autoceļa Alūksne – Ape pārbūvētais posms. “Paldies visiem iesaistītajiem, ka Alūksnes novadā ir par vienu kvalitatīvi sakārtotu ceļa posmu vairāk!” atklāšanas brīdī teica Dz. Adlers. “Satiksmes ministrijai ir svarīgi ieguldīt naudu reģionos, tostarp Alūksnes novadā, un šis ir viens no pierādījumiem praktiskajam darbam, kuru ikviens vēl atcerēsies arī pēc divdesmit gadiem, jo ceru, ka šis ceļa posms kalpos ļoti labi. Šis ir pēdējais ceļa posms, kas savieno Alūksni ar Rīgu, un oktobrī būsim pabeiguši arī A2 ceļa posmu, lai cilvēki komfortabli varētu nokļūt no viena punkta līdz otram. Arī turpmāk esam gatavi realizēt virkni vairāku projektu,” teica Ģ. Dubkēvičs.Protams, par sakārtoto pagasta centru visvairāk priecājas alsviķieši, jo tagad ceļa malā izveidotas arī ietves, pa kurām droši var pārvietoties gan iedzīvotāji, gan Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālās struktūrvienības audzēkņi un pat pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” bērni, kuri kuplā skaitā piedalījās ceļa svinīgajā atvēršanā. Pasākuma apmeklētāji dalījās atmiņās atceroties, ka pirmo reizi šis ceļš cauri Alsviķiem iztaisnots un ieguvis asfaltu tālajā 1961. gadā.
