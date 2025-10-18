Atjauno Pilssalas vingrošanas laukumu

Alūksnes Pilssalas stadiona vingrošanas laukums pašlaik ir norobežots ar sarkanām lentēm, un no tā noņemtas koka detaļas. Tas darīts laba iemesla dēļ – šeit notiek laukuma atjaunošanas darbi. Drīzumā ikviens atkal varēs baudīt sportiskās aktivitātes jau atjaunotā un uzlabotā laukumā.
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka skaidro, ka vingrošanas stieņi bija laika gaitā nolietojušies un aprūsējuši. “Bija nepieciešams veikt uzlabojumus, lai esošā infrastruktūra turpinātu kalpot. Tās daļas, ko bija iespējams noņemt, tika aizvestas, lai ar smilšu strūklu notīrītu un pārkrāsotu, kad būs pabeigti darbi, tās tiks atvestas atpakaļ. Iebetonētās daļas tika apstrādātas uz vietas,” skaidro E. Aploka un norāda, ka darbi vēl nav pabeigti, tādēļ arī konkrēti termiņi nav zināmi. Tāpat arī izmaksas šobrīd vēl nav zināmas, to zinās vien tad, kad darbi būs pabeigti.
Panākuši laukuma atjaunošanu
Romāns Savins ir viens no aktīvajiem alūksniešiem, kurš kopā ar domubiedriem regulāri izmantoja Pilssalā esošo vingrošanas laukumu ikdienas treniņiem.“Jau pirms kāda laika vērsāmies pašvaldībā, norādot, ka vingrošanas laukums ir nodilis un nolietojies. Norādījām uz trūkumiem un lūdzām tos novērst arī domes priekšsēdētāja vietniekam Druvim Tomsonam, un, šķiet, mūsu ierosinājums tika sadzirdēts – beidzot sākusies rīcība. Pašlaik viss, ko bija iespējams noņemt, jau aizvests atjaunošanai, izņemot divus pievilkšanās stieņus, kurus mums nezināmu iemeslu dēļ atstāja. Ir detaļas, kas nav demontējamas, tādēļ tiek tīrītas un krāsotas uz vietas. Koka konstrukcijām būtu jābūt jaunām, jo vecās bija satrupējušas. Paldies pašvaldībai par atsaucību, taču gribētos, lai šādas lietas viņi pamanītu paši. Ideāli būtu bijis, ja laukumu sakārtotu jau agrā pavasarī – tad visu vasaru būtu bijis svaigs un drošs treniņu laukums,” stāsta R. Savins. Kad darbi varētu noslēgties, viņam nav konkrētas informācijas, bet, kā pats teic, – galvenais, ka tie vispār sākti.
Trūkst atkritumu urnu
Vienlaikus sportists norāda uz vēl kādu nepilnību – ja jau notiek laukuma uzlabošana, gribētos, lai ievieš vēl vienu svarīgu uzlabojumu – trūkst atkritumu urnu. “Šobrīd to ļoti pietrūkst. Jaunieši treniņos mēdz kaut ko apēst vai izdzert, un papīri vai pudeles bieži nonāk zemē. Arī cilvēki, kas te vienkārši pavada laiku, nereti atstāj savus atkritumus. Ir viens atkritumu konteiners stadiona sākumā, bet, būsim godīgi, reti kurš ies tik tālu, lai izmestu papīrīti. Vajadzīgas vairākas urnas – gan pie vingrošanas laukuma, gan stadionā pie soliem,” uzsver sportists. Tāpat viņš ierosina vakaros Pilssalā atstāt apgaismojumu vismaz līdz deviņiem un nosmej, ka pašlaik tā ieslēgšanās laiks vispār nav saprotams – dažkārt gaisma ieslēdzas tikai tad, kad jau ir pilnīga tumsa un treniņš beidzies. Pašvaldības pārstāve E. Aploka atbild, ka jaunas atkritumu urnas uzstādīt nav plānots, un aicina izmantot tās, kas teritorijā jau atrodas.
R. Savins norāda, ka Alūksnē aktīvā un veselīgā dzīvesveida piekritēju nav daudz. “Trenēties vai nē – tas katra paša ziņā. Piespiest nevienu nevaram. Mēs to darām un aicinām arī citus,” teic R. Savins. Viņš piebilst, ka vēlētos, lai Alūksnes Sporta centra telpas būtu pieejamākas ikvienam, kurš vēlas trenēties. Telpas esot par mazu, un visiem interesentiem treniņa laiku nepietiek, jo prioritāte ir sporta skolas treniņi bērniem.
Komentāri