Atjauno Lāčplēša dienas stafetes tradīciju

Šogad Alūksnē atjaunota Lāčplēša dienas tradīcija “Lāčplēša stafete 2025”. Organizatori sola – tā nebūs tikai sacensība, bet cieņas apliecinājums brīvībai un tiem, kas to nosargājuši un sargā šodien. Pasākuma mērķis ir pieminēt Lāčplēša dienu kā latviešu cīnītāju piemiņas un kritušo varoņu atceres dienu, vienlaikus iesaistot jauniešus sportiskās aktivitātēs, popularizējot veselīgu dzīvesveidu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu.
“Pasākums Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā norisināsies Lāčplēša dienas noskaņā, un tajā piedalīsies skolēni no pirmsskolas līdz vienpadsmitajai klasei, ar degsmi, lepnumu un sportisku azartu apliecinot savu spēku, izturību un saliedētību,” stāsta pasākuma organizatore Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolotāja Inese Marķitāne.
Militārajā stafetē skolēni piedalīsies dažādos izturības, veiklības un komandas garu stiprinošos uzdevumos. Mazākie dalībnieki – sākumskolas skolēni – sacentīsies stafetes skrējienos un šķēršļu pārvarēšanā, savukārt pamatskolas un vidusskolas grupas spēkiem mērosies komandu izaicinājumos, kas prasīs gan fizisku spēku, gan stratēģisku domāšanu un ciešu sadarbību. Sacensību uzdevumi būs daudzveidīgi un saturiski nozīmīgi. To mērķis – audzināt jaunatni patriotisma garā, stiprināt uzticību savai valstij, kā arī popularizēt sportiska gara vērtības un aktīvu dzīvesveidu. Varēs pilnveidot komandas darba prasmes, veicināt draudzīgas attiecības, kā arī gūt zināšanas par militāro simboliku un Latvijas aizsardzības nozari.
“Šīs sacensības ir vairāk nekā tikai sports – tās ir mūsu cieņas un pateicības izpausme Lāčplēša dienas varoņiem, kā arī iespēja jaunajai paaudzei izprast drosmes, atbildības un komandas nozīmi,” uzsver jaunsargu instruktore.
Sacensību uzdevumus sagatavojuši Kājnieku skolas karavīri, savukārt militāro tehniku un karavīru ekipējumu parādīs Zemessardzes 31. kājnieku bataljona zemessargi. Lāčplēša sacensības noslēgsies pie kopējā ugunskura ar siltu tēju, patriotisko dziesmu dziedāšanu un kopīgu sveicienu Latvijai.
“Priecājos par šo atjaunoto tradīciju, savulaik tā bija populāra skolēnu vidū, un ceru, ka tagad gūs vēl lielāku piekrišanu. Ceru, ka pasākums kļūs par skaistu tradīciju, kas iedvesmos jauniešus būt vienotiem, drosmīgiem un lepniem par savu Latviju. Jo mēs esam Latvija
– ar saviem darbiem, drosmi un sirdi,” patriotiski saka skolotāja.
Svinīgā stafetes uzvarētāju apbalvošana notiks 19. decembrī Labo vārdu līnijā.
