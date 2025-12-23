Abonē! E-avīze
Otrdiena, 23. decembris
Viktorija, Balva
Atgādina par drošu pārtiku svētku laikā

08:00 23.12.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

Foto: freepik.com

Plānojot pārtikas produktu pirkumus svētku galdam, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) aicina uzmanību pievērst pārtikas produktu derīguma termiņam un iegādāties tikai tādus produktus un tādā daudzumā, cik var paspēt izlietot derīguma termiņa ietvaros.

Iepērkoties, jāraugās, kādos apstākļos pārtikas produkti ir uzglabāti un vai to iepakojums nav bojāts. Mājās pārtikas produkti jāuzglabā tādos apstākļos un temperatūrā, kā to marķējumā norādījis ražotājs.

Atgādinām, ka uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar jebkādu pārtikas produktu tirdzniecību internetā, vienalga, vai tie šos produktus ražo, vai tikai izplata, ir jābūt reģistrētiem PVD uzņēmumu reģistrā. Tas attiecas arī uz tiem, kuri pārtikas produktus tirgo ar sludinājumu starpniecību, piemēram, sociālās saziņas vietnē Facebook. Arī tiem ir jābūt reģistrētiem PVD un, veicot pārtikas produktu piegādes, jāievēro higiēnas prasības, sākot ar tīrību un beidzot ar atbilstošas temperatūras nodrošināšanu produktu pārvadāšanas laikā.

Par to, vai pārtikas ražotājs/ izplatītājs ir atrodams PVD uzņēmumu reģistrā, var pārliecināties PVD mājaslapas sadaļā “Reģistri” – https://pakalpojumi.pvd.gov.lv/ipvd/objects.

PVD aicina neiegādāties nezināmas izcelsmes, apšaubāmas kvalitātes pārtikas produktus no PVD nereģistrētiem pārtikas produktu ražotājiem un/ vai izplatītājiem. Nezināmas izcelsmes produkti apdraud patērētāju veselību, jo tie var būt ražoti, pārvadāti un izplatīti nepiemērotos higiēnas apstākļos un neatbilstošā temperatūrā, pieļaujot pārtikas piesārņojuma risku.

Iepērkoties, vēlams saglabāt pirkuma čeku, lai gadījumā, ja mājās atnākot, konstatējat, ka produkts ir bojāts vai, piemēram, ar beigušos derīguma termiņu, varat vērsties ar pretenzijām pie tirgotāja. Šādos gadījumos, kā arī tad, ja tirdzniecības vietā novērojat citus iespējamus pārkāpumus, piemēram, saistītus ar higiēnas prasību vai temperatūras režīmu ievērošanu, var pieteikt sūdzību PVD, zvanot pa tālruni 67027402 un automātiskajā atbildētājā atstājot ziņu par tirdzniecības vietu (nosaukums un adrese) un produktu (nosaukums, derīguma termiņš un/ vai partijas numurs).

Ja rodas aizdomas par saindēšanos ar pārtiku, iesakām nekavējoties vērsties pie ģimenes ārsta vai cita medicīnas speciālista.

Informāciju sagatavoja: PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Ilze Meistere.

