ATD: piešķirts finansējums Gulbenes-Alūksnes bānīša darbībai 2026. gadā

VSIA Autotransporta direkcija informē, ka Sabiedriskā transporta padome ir piešķīrusi finansējumu Gulbenes-Alūksnes bānīša darbībai 2026. gadā līdzšinējā finansējuma apjomā. Vēsturiskais Gulbenes-Alūksnes bānītis ir vienīgais šaursliežu dzelzceļš Baltijā, kas nodrošina regulārus sabiedriskā transporta pakalpojumus. Tas kursē divas reizes dienā katrā virzienā. Savukārt noteiktās sestdienās bānīša reisi tiek izpildīti ar tvaika lokomotīvi.
ATD norāda, ka kopš oktobra beigām ne vien sestdienās, bet tagad arī svētdienās vilciena reisi maršrutā Rīga-Gulbene ir pieskaņoti bānīša reisiem. Šīs izmaiņas pavērs jaunas iespējas tūristiem doties vienas vai vairāku dienu ceļojumā uz Gulbenes un Alūksnes novadiem. Turklāt tagad bānīša kustības saraksti ir pieejami arī Google Maps un citos pakalpojumos, kas izmanto ATD atvērtos datus.
Plašāku informāciju par Gulbenes-Alūksnes bānīti un vilcienu Rīga-Gulbene iespējams iegūt pārvadātāju tīmekļvietnēs banitis.lv un vivi.lv.
