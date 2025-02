Atbrīvo no amata

Alūksnes novada pašvaldības dome nolēmusi iecelt par Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādes (PII) “Pūcīte” vadītājas pienākumu izpildītāju PII “Pienenīte” vadītāju Ingunu Dovgāni. PII “Pūcīte” vadītāja Ligita Belova iesniegusi atlūgumu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

4. februārī Alūksnes novada pašvaldība saņēmusi iesniegumu no PII “Pūcīte” vadītājas L. Belovas pēc pašas vēlēšanās ar 1. martu atcelt viņu no amata. L. Belova par šīs iestādes vadītāju strādājusi 24 gadus, kad viņai, tolaik 25 gadus vecai meitenei, pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Kupča uzticēja šo amatu. “Paldies Guntai par uzticēšanos, spējām abas sadarboties! Liela pateicība visiem “Pūcītes” darbiniekiem, jo viņi bija tie, kuri līdz skolas vecumam palīdzēja izaugt arī maniem trīs bērniem. Par sadarbību saku paldies bērnu vecākiem, ar kuriem mēs, roku rokā strādājot, esam spējuši attīstīt “Pūcīti”, un manai komandai darbā, ar kuru mēs soli pa solītim esam gājuši uz priekšu,” saka L. Belova. Viņa uzsver arī līdzšinējo pozitīvo sadarbību ar kolēģiem no citiem novada bērnudārziem, ar kuriem kopā strādāts visus šos darba gadus, tādēļ ir gandarīta, ka stafeti vadībā uz laiku no viņas pārņems I. Dovgāne. “Priecājos, ka mūs kā nelielu iestādi, arī pašvaldības vadība starp citām, lielajām, tomēr “pamanīja”, palīdzēja “Pūcītei” dzīvot, iestāde vēl joprojām pastāv, un ceru, ka arī būs nākotnē,” saka vadītāja.

Ieceļ pienākumu izpildītāju

Par iestādes “Pūcīte” vadītāja pienākumu izpildītāju iecelta I. Dovgāne. Domē uzsver, ka minēto amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. I. Dovgānei par Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pūcīte” vadītāja amata pienākumu pildīšanu darba samaksa noteikta 30 % apmērā no PII “Pūcīte” vadītāja amatam noteiktās darba algas uz amatu savienošanas laiku.

Aicina meklēt vadītāju

Izpilddirektors Ingus Berkulis pašvaldības vārdā pateicās L. Belovai par ieguldīto darbu PII “Pūcīte” attīstībā un novēlēja veiksmi nākamajos dzīves izaicinājumos. Pateicība vadītājai arī no novada domes priekšsēdētāja Dzintara Adlera un vecāku vārdā no deputāta Modra Račika. Deputāte Līga Langrate pauda nožēlu, ka pašvaldība šai pirmsskolas izglītības iestādei zaudē lojālu, pamatīgu un ilggadēju darbinieku. “Tomēr aicinu pirmsskolas izglītības iestādei “Pūcīte” “meklēt” jaunu vadītāju, lai šī iestāde nekļūst par “Pienenītes” filiāli,” domes sēdē teica L. Langrate.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.