Abonē! E-avīze
Trešdiena, 26. novembris
Konrāds, Sebastians
weather-icon
+-2° C, vējš 1.4 m/s, A-ZA vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Atbalsta 225 674 eiro pārdalīšanu PMLP atlīdzībām saistībā ar patvēruma meklētāju skaita pieaugumu

09:03 26.11.2025

LETA

95

Valdība otrdien atbalstīja 225 674 eiro pārdalīšanu Pilsonības un migrācijas un lietu pārvaldei (PMLP) atlīdzībām darbiniekiem, lai apmaksātu darbu saistībā ar patvēruma meklētāju skaita pieaugumu šogad.

Iekšlietu ministrija (IeM) uzsver, ka turpinās Baltkrievijas īstenota migrācijas instrumentalizācija un Krievijas militārā agresija Ukrainā, turklāt Polija atjaunojusi robežkontroli cīņā pret nelegālo migrāciju, tāpēc Latvijā “atkal sāka strauji pieaugt” patvēruma meklētāju skaits, kas “ievērojami noslogo Latvijas patvēruma sistēmu”, tostarp patvēruma meklētāju izmitināšanas centru darbību.

2022. gadā patvērumu Latvijā lūgušas 546 personas, no kurām 161 bija nepilngadīga, 2023. gadā patvērumu Latvijā lūgušas 1624 personas, no kurām 278 bija nepilngadīgas, 2024. gadā patvērumu Latvijā lūgusi 801 persona, no kurām 151 bija nepilngadīga, savukārt šogad līdz 30. oktobrim patvērumu Latvijā lūgušas 1057 personas, no kurām 245 bija nepilngadīgas.

PMLP patvēruma meklētāju izmitināšanas centru kapacitāte tuvojas kritiskajai robežai, un 31. oktobrī abu patvēruma meklētāju izmitināšanas centru – Ropažu novada Muceniekos un Alūksnes novada Liepnā – aizpildījums bija pārsniedzis 80% un tur bija izmitinātas 560 personas, klāsta IeM. Kopējā centru kapacitāte ir 702 gultas vietas – Mucenieku centrā ir 450 gultas vietas, bet Liepnas centrā – 252 gultas vietas.

Strauji pieaugot patvēruma meklētāju skaitam, pieaug laiks patvēruma iesniegumu izvērtēšanai un līdz ar to arī patvēruma meklētāju uzturēšanas laiks centros. PMLP, izvērtējot esošo situāciju, secināja, ka šogad desmit mēnešu laikā centros dienā uzturas vidēji 420 personas, kuru vidējais uzturēšanās ilgums veido apmēram 300 dienu, kas ir ievērojami lielāks salīdzinājumā ar 2023. un 2024. gadu. Patlaban patvēruma meklētāju skaita pieaugums nedēļā ir aptuveni 45-50 personas, norādījusi IeM.

Patvēruma meklētāju skaita palielināšanās prasa steidzami risināt jautājumus, kas saistīti ar izmitināšanu un pamatvajadzību, kā arī īpašu vajadzību nodrošināšanu, risināšanu. PMLP ir apzinājusi centru maksimālo kapacitātes robežu, izmitinot iespējami vairāk patvēruma meklētāju, un secinājusi, ka centros var izvietot papildus gultas patvēruma meklētājiem kopumā līdz apmēram 90 personām.

Pamatojoties uz minēto, centru darbinieku noslogojums ievērojami palielinās, proti, nepieciešams sakārtot patvēruma meklētāju izmitināšanas telpas, sagatavot un izsniegt pārtikas un higiēnas pakas un citus sadzīves priekšmetus, veikt patvēruma meklētāju reģistrāciju, izvērtēt īpašas vajadzības, piesaistīt atbilstošas organizācijas, kas nodrošinās mazāk aizsargāto personu kategoriju tiesību un interešu aizsardzību, organizēt piekļuvi medicīnas pakalpojumiem un izglītībai, pieņemt lēmumus par dienasnaudas piešķiršanu un veikt citas darbības.

Salīdzinājumā ar šī gada pirmo ceturksni, kad patvēruma meklētāju skaits pieauga vidēji par 50 patvēruma meklētājiem mēnesī, laikā no šī gada 1. maija līdz 31. oktobrim šis skaits katru mēnesi pieauga vidēji par 150 personām. Tādējādi kopējais pirmreizējo iesniegumu skaits līdz 30. oktobrim ir 1057 iesniegumi.

Ņemot vērā minēto, kā arī to, ka līdz ar robežkontroles atjaunošanu uz vairākām Eiropas Savienības iekšējām robežām patvēruma meklētāji, kuri cenšas atstāt Latviju, tiek atgriezti atpakaļ šajā valstī, ir vairākkārtīgi pieaudzis Patvēruma lietu nodaļā izskatāmo patvēruma iesniegumu skaits, pauž IeM.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Pasniegtas Alūksnes novada Jauniešu Gada balvas (papildināta foto galerija)

10:33 20.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Starp Latvijas izcilākajām izglītības iestāžu komandām

07:43 21.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Klaiņojoši suņi saplosa aitas

08:00 20.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksnē izskanējusi čempionu apbalvošanas ceremonija

17:24 23.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Jaunanna izvēles priekšā: ko saglabāt, ko mainīt?

07:54 24.11.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Uz ceļa Litene–Alūksne saduras trīs automašīnas

09:36 24.11.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Vai uzskatāt, ka OIK maksājumu atgūšana ir reāla?
Rezultāti

Pasākumi

Ceturtdiena
27
Novembris
Sākums: 14:00

Erudīcijas spēle “Zināšanas un pieredze”
Piektdiena
28
Novembris
Sākums: 19:00

Komēdija “Traki laba diena”
Sestdiena
29
Novembris
Sākums: 10:00

Florbola sacensības “Ilzenes rudens 2025”
Sestdiena
29
Novembris
Sākums: 11:00

Kāršu spēles PUNS Ceļojošā turnīrs
Sestdiena
29
Novembris
Sākums: 18:00

Aija Andrejeva koncertā “Tagadne”
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Kaspars komentē:

Divu pagastu vadība vienās rokās

Traki tai Smiltenes novadā... 2 pagastus grūti vadīt... Varbūt var atbraukt uz Alūksni pieredzes apmaiņā, jo te viens cilvēks spēj 15 pagastus vadīt!?

09:41 25.11.2025

DZINTARS komentē:

Dots devējam atdodas

Protams visos ruporos skandina par veselīgu dzīvesveidu un cukurs ar apšaubāmas kvalitātes konfektēm nav tas par ko būtu jāsatraucas mūsdienās....medus, gaļa, melnzeme, malka, u.c. lietas saņemtas no[...]

21:07 24.11.2025

Elita komentē:

Pagājušas 13 dienas, kopš pazudusi Diāna Bušmane: policija aicina atsaukties autovadītājus

Kā sokas meklēšanā? Ir jaunumi?

15:14 18.11.2025