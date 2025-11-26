Atbalsta 225 674 eiro pārdalīšanu PMLP atlīdzībām saistībā ar patvēruma meklētāju skaita pieaugumu

Valdība otrdien atbalstīja 225 674 eiro pārdalīšanu Pilsonības un migrācijas un lietu pārvaldei (PMLP) atlīdzībām darbiniekiem, lai apmaksātu darbu saistībā ar patvēruma meklētāju skaita pieaugumu šogad.
Iekšlietu ministrija (IeM) uzsver, ka turpinās Baltkrievijas īstenota migrācijas instrumentalizācija un Krievijas militārā agresija Ukrainā, turklāt Polija atjaunojusi robežkontroli cīņā pret nelegālo migrāciju, tāpēc Latvijā “atkal sāka strauji pieaugt” patvēruma meklētāju skaits, kas “ievērojami noslogo Latvijas patvēruma sistēmu”, tostarp patvēruma meklētāju izmitināšanas centru darbību.
2022. gadā patvērumu Latvijā lūgušas 546 personas, no kurām 161 bija nepilngadīga, 2023. gadā patvērumu Latvijā lūgušas 1624 personas, no kurām 278 bija nepilngadīgas, 2024. gadā patvērumu Latvijā lūgusi 801 persona, no kurām 151 bija nepilngadīga, savukārt šogad līdz 30. oktobrim patvērumu Latvijā lūgušas 1057 personas, no kurām 245 bija nepilngadīgas.
PMLP patvēruma meklētāju izmitināšanas centru kapacitāte tuvojas kritiskajai robežai, un 31. oktobrī abu patvēruma meklētāju izmitināšanas centru – Ropažu novada Muceniekos un Alūksnes novada Liepnā – aizpildījums bija pārsniedzis 80% un tur bija izmitinātas 560 personas, klāsta IeM. Kopējā centru kapacitāte ir 702 gultas vietas – Mucenieku centrā ir 450 gultas vietas, bet Liepnas centrā – 252 gultas vietas.
Strauji pieaugot patvēruma meklētāju skaitam, pieaug laiks patvēruma iesniegumu izvērtēšanai un līdz ar to arī patvēruma meklētāju uzturēšanas laiks centros. PMLP, izvērtējot esošo situāciju, secināja, ka šogad desmit mēnešu laikā centros dienā uzturas vidēji 420 personas, kuru vidējais uzturēšanās ilgums veido apmēram 300 dienu, kas ir ievērojami lielāks salīdzinājumā ar 2023. un 2024. gadu. Patlaban patvēruma meklētāju skaita pieaugums nedēļā ir aptuveni 45-50 personas, norādījusi IeM.
Patvēruma meklētāju skaita palielināšanās prasa steidzami risināt jautājumus, kas saistīti ar izmitināšanu un pamatvajadzību, kā arī īpašu vajadzību nodrošināšanu, risināšanu. PMLP ir apzinājusi centru maksimālo kapacitātes robežu, izmitinot iespējami vairāk patvēruma meklētāju, un secinājusi, ka centros var izvietot papildus gultas patvēruma meklētājiem kopumā līdz apmēram 90 personām.
Pamatojoties uz minēto, centru darbinieku noslogojums ievērojami palielinās, proti, nepieciešams sakārtot patvēruma meklētāju izmitināšanas telpas, sagatavot un izsniegt pārtikas un higiēnas pakas un citus sadzīves priekšmetus, veikt patvēruma meklētāju reģistrāciju, izvērtēt īpašas vajadzības, piesaistīt atbilstošas organizācijas, kas nodrošinās mazāk aizsargāto personu kategoriju tiesību un interešu aizsardzību, organizēt piekļuvi medicīnas pakalpojumiem un izglītībai, pieņemt lēmumus par dienasnaudas piešķiršanu un veikt citas darbības.
Salīdzinājumā ar šī gada pirmo ceturksni, kad patvēruma meklētāju skaits pieauga vidēji par 50 patvēruma meklētājiem mēnesī, laikā no šī gada 1. maija līdz 31. oktobrim šis skaits katru mēnesi pieauga vidēji par 150 personām. Tādējādi kopējais pirmreizējo iesniegumu skaits līdz 30. oktobrim ir 1057 iesniegumi.
Ņemot vērā minēto, kā arī to, ka līdz ar robežkontroles atjaunošanu uz vairākām Eiropas Savienības iekšējām robežām patvēruma meklētāji, kuri cenšas atstāt Latviju, tiek atgriezti atpakaļ šajā valstī, ir vairākkārtīgi pieaudzis Patvēruma lietu nodaļā izskatāmo patvēruma iesniegumu skaits, pauž IeM.
