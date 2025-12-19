“Astes un Ūsas” rīko Ziemassvētku akciju lielveikalā

Ziemassvētku laiks atver sirdis un arī makus. Kad lielveikalā “Maxima” Pils ielā 9b sestdien, 20. decembrī, iepirksiet sev svētku labumus, aicinājums kādu artavu ziedot arī patversmē nonākušajiem ķepaiņiem, jo viņu Ziemassvētku mielasts un arī siltums gaidāmajā ziemā atkarīgs no atbildīgu cilvēku labestības.
No pulksten 10.00 dienas garumā lielveikalā varēs sastapt dzīvnieku mājas “Astes un Ūsas” brīvprātīgos, kuri būs pateicīgi, ja palīdzēsiet piepildīt lielo dāvanu maisu ar kaķu un suņu barību.
Kad dosieties iepirkties, “Astu un Ūsu” klātbūtni lielveikalā nevarēs nepamanīt. “Mūs varēs sastapt Ziemassvētku stendā – līdzīgi kā darbojāmies pērn un arī citos svētkos. Rosīsies dzīvnieku mājas brīvprātīgie un pastāstīs, kā mums klājas, kas šobrīd mīt patversmē, kādas ir adopcijas iespējas un citu, kas interesēs. Varēs satikt arī patversmes iemītniekus – paņemsim līdzi arī kādu kaķīti,” stāsta biedrības “Astes un Ūsas” vadītāja Elīna Dambe.
Vajag barību un siltas segas
Šajā akcijā akcentu liks uz dāvanām “graudā”. “Secinājām, ka daudziem labāk patīk ziedot pārtiku, kaut ko taustāmu, nevis naudiņu, un tagad šī iespēja būs. Ļoti ērti varēs turpat zooveikalā iegādāties un uzreiz nodot adresātam. Ja nezināsiet, ko tieši vajag, turpat varēs arī pajautāt. Tas ir īpaši svarīgi, jo Labo darbu akcijā oktobrī saziedotie pārtikas krājumi strauji sarūk un mēs šajā akcijā ceram tos papildināt,” stāsta E. Dambe. Protams, tie, kuriem ērtāk, varēs iemest naudiņu ziedojumu urnā vai arī – ieskaitīt biedrības ziedojumu kontā.
Taču dzīvniekiem vajag ne tikai ēdienu, bet arī mīlestību. Visas šīs nedēļas garumā katru dienu līdz pulksten 17.00 dzīvnieku draugi aicināti nākt uz dzīvnieku māju “Astes un Ūsas” Ošu ielā 5 – apraudzīt patversmes iemītniekus, izstaidzināt sunīšus un samīļot kaķus. Protams, ķepaiņi gaidīs arī ēdamas un siltas dāvanas. “Mums pašlaik ir ļoti aktuālas siltas segas – ne vecs apģērbs vai cits tekstils, bet tieši segas – lai dzīvniekiem voljēros ir ērtas siltas guļvietas, kas ziemā ir īpaši svarīgi,” stāsta E. Dambe. Segas viņa aicina atvest uz patversmi vai arī tās sestdien var vest uz “Maximu” un nodot tur. Savukārt kurināmo dzīvnieku māja cer sagādāt par naudiņu, ko Ziemassvētku spēlē saziedos dāsnie “Prāta laboratorijas” dalībnieki. Tādēļ piesakieties, brauciet 26. decembrī uz Api, kustiniet pelēkās šūniņas un ziedojiet!
Kaķis nav Ziemassvētku pārsteiguma dāvana!
Pašlaik patversmē ir 20 suņi, kādi 20 pieaugušie kaķi un 10 kaķēni. E. Dambe skaidro tas ir optimālais skaits, kas visu laiku turas. Kādu adoptē, bet atkal kāds nāk klāt. “Ziemassvētku laikā cilvēki reizēm mēdz apsvērt suņa vai kaķīša dāvināšanu, bet mēs aicinām ar šādām vēlmēm būt uzmanīgiem. Tam ir jābūt pārdomātam lēmumam un jāpieņem visai ģimenei kopā. Nupat kāds vīrietis sievai gribēja sagādāt pārsteigumu un uzdāvināt kaķēnu, bet mēs tomēr aicinājām pēc kaķēna ierasties abus. Mums svarīgi zināt, vai arī dāvanas saņēmējs ir gatavs šādam pārsteigumam un vai par dzīvnieciņu rūpēsies visa ģimene. Tikai tad uzsākam adopcijas procesu,” skaidro E. Dambe. Trešajā adventē “Astes un Ūsas” meklēja mājas diviem jaukiem un mīlīgiem pusaugu runčukiem, kuri ātri vien tika aizrunāti, taču dzīvnieku mājā vēl desmit kaķēni gaida savus jaunos saimniekus. Tas ir daudz.
Piedalies “Labo karmas punktu akcijā”!
Mūsdienās neiztikt bez laba humora, tādēļ Ziemassvētkos “Astes un Ūsas” uzsākušas virtuālo “Labo karmas punktu akciju”. Līdz pat gada beigām katram ir fantastiska iespēja piedalīties “Labo karmas punktu akcijā”, krāt punktus un uzlabot savu likteni jau šodien! Karmas punkti pēc tam automātiski pārvērtīsies neticami foršās (un varbūt pat maģiskās) lietās.
Kā tikt pie karmas punktiem (KP)?
100 KP – Apciemo dzīvnieku patversmi svētku laikā 200 KP – Apciemo patversmi un noziedo ko noderīgu 500 KP – Apciemo patversmi un adoptē jaunu draugu 1 000 000 KP – Apciemo patversmi un adoptē dzīvnieku senioru (Tūlītēja svētā kārta!)
100 KP – Ieskaiti patversmes ziedojumu kontā 10€ 50 KP – Ieskaiti patversmes ziedojumu kontā 5€ 10 KP – Padalies ar šo informāciju
Tagad svarīgākais – kādus “labumus” sniedz šie punkti?
1000 KP – Svētku laikā vari ēst, cik vēlies, un nekas neiet “labumā”! 200 KP – Bērni Tevi klausīs jau pēc otrās aizrādīšanas reizes (akcija spēkā 3 mēnešus)!
500 KP – Dzīvesbiedrs pēkšņi pieteiksies gatavot vakariņas katru vakaru 2 mēnešu garumā! 100 KP – Ledusskapī vienmēr atradīsies kaut kas garšīgs (un, protams, bez kalorijām)!
50 KP – Lielveikalā kļūsi neredzams, lai nebūtu jāsveicinās ar paziņām, kurus negribas satikt! 100 KP – Tev vienmēr atradīsies ērtākā stāvvieta tieši pie durvīm! 50 KP – Telefona baterija visu nākamo gadu nekad nenokritīs zem 10 %!
10 KP – Tevi nekas nespēs nokaitināt līdz pat Jaunajam gadam!
Svarīgi: Punkti automātiski ieskaitīsies Tavā labās karmas kontā jau nākamajā darba dienā!
Kā Tu vēlētos izmantot savus karmas punktus? Raksti savas vēlmes komentārā, un mēs izskatīsim iespēju tās pievienot sarakstam!
