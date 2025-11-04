Abonē! E-avīze
Asfaltēs ielas, būs apgrūtināta satiksme

15:15 04.11.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

138

Foto: freepik.com

No trešdienas, 5. novembra, SIA “RUBATE” sāks asfalta seguma ieklāšanu Helēnas ielas posmā no Jāņkalna ielas līdz Lielā Ezera ielai, kā arī Blaumaņa un Tirgotāju ielās, informē novada pašvaldība. Autovadītājiem jāņem vērā, ka asfaltēšanas laikā minētajās ielās būs ļoti apgrūtināta satiksme, tādēļ autovadītāji aicināti iespēju robežās izvēlēties citus maršrutus.

Helēnas ielā trešdien plānots sākt ar vienas joslas asfaltēšanu, bet ceturtdien ieklāt asfaltu otrā joslā. Iespējams, ka Blaumaņa un Tirgotāju ielas asfaltēšanas laikā īslaicīgi būs slēgtas satiksmei.

Vecākus, kas ar automašīnu nogādā bērnus uz un no PII “Pienenīte” rītos un vakaros, kā arī Alūksnes Sporta skolas audzēkņus, aicinām izmantot iespēju novietot auto kādā no tuvākajiem stāvlaukumiem (pie Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vai Alūksnes novada bibliotēkas).

Minēto ielu pārbūve notiek projektā “Infrastruktūras izveide Alūksnē, Alūksnes novadā, 2. kārta”. Projekta īstenošanai pašvaldība saņem Taisnīgas pārkārtošanās fonda finansējumu uzņēmējdarbības attīstībai. Tā mērķis ir attīstīt drošu un ilgtspējīgu publisko infrastruktūru, uzlabojot piekļuvi esošām un potenciālām uzņēmējdarbības teritorijām.

Pašvaldība atvainojas un aicina ar sapratni izturēties pret īslaicīgām neērtībām!

