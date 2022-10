Armija – stāsts par kopību

Dinija Daiga Paulovica ir 20 gadus veca alūksniete, kura tikko kadeta kandidātu – topošo virsnieku svinīgā ceremonijā deva karavīra zvērestu. Lai arī vīriešu īpatsvars armijā ir lielāks, viņa lepojas, ka armijā var pārstāvēt daiļo dzimumu un pierādīt, ka šajā jomā ikvienam ir sava vieta un atbildība.

Spēj izdarīt tik pat, cik puiši

Dinija pabeigusi Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāziju un armijā iestāties viņu pamudinājuši tieši gaidāmie izaicinājumi. “Man patīk, ka armijā visu laiku tu iemācies ko jaunu un vari uzlabot savu fizisko sagatavotību. Var pārbaudīt, cik daudz mentāli un fiziski esi spējīgs. Tagad esmu izgājusi pirmo apmācību līmeni. Man tas izdevās salīdzinoši viegli, jo man bija super nodaļa, kas atbalstīja tad, kad to visvairāk vajadzēja,” stāsta Dinija un atzīst, ka armijā bezgala svarīga ir komanda un spēja sastrādāties ar saviem biedriem.

Viņa iesaka militāro karjeru pamēģināt ikvienam, kuram ir tāda interese. “Tā jaunieši var uzlabot savu fizisko sagatavotību un arī mentāli sagatavot sevi grūtībām. Iemācies, ka vienmēr var būt vēl sliktāk un arī šķietamās grūtības pārvarēsi. Galvenais ir atrast motivāciju nepadoties,” teic jauniete.

Dinija gan atzīst, ka būt meitenei armijā dažreiz tomēr ir grūti. “Tev ir jādara tas pats, kas puišiem, taču tieši tas padara vēl spēcīgāku un tu jūties droši, jo spēj izdarīt tikpat daudz, cik stiprais dzimums. Svarīgs ir atbalsts no nodaļas biedriem, un man tas palīdz pārvarēt visu,” saka Dinija un apliecina to, ka, lai arī varētu šķist, ka armija meitenēm nav piemērota, tie ir tikai sabiedrības aizspriedumi, un daiļā dzimuma pārstāves var sevi pierādīt vienādā līmenī ar vīriešiem. Viņa r pārliecinājusies – armijā visi ir vienlīdzīgi,un tā nav vieta sacensībām, kurš ir stiprāks, bet vieta, kur kopīgiem spēkiem apgūt, kā valstij vajadzīgajā brīdī to aizstāvēt no pretinieka.

Laiks kopā ar tuvajiem cilvēkiem uzlādē

Dinijai brīvajā laikā patīk sportot. “Cenšos vienmēr arī ko jaunu iemācīties, kad ir iespēja. Pavadu daudz laika kopā ar ģimeni un draugiem, jo viņi ir mans atbalsts, kur es atrodu motivāciju turpināt. Laiks kopā ar mīļajiem cilvēkiem mani uzlādē. Vienmēr var labāk, un to iemāca armija – ka tev ir jābūt gan mentāli, gan fiziski stipram,” pauž Dinija.

Pabeidzot mācību 2. līmeni, viņa turpinās studijas Aizsardzības akadēmijā. “Plānoju studēt gaisa spēku militāro vadību. Šobrīd svarīgākais ir mācīties un vēlreiz mācīties,” teic Dinija. Viņasprāt, labs kareivis ir tāds, kurš spēj atbalstīt savu komandu brīdī, kad tas ir vajadzīgs. “Labs kareivis zina, kā savu nodaļu motivēt, lai spētu izdarīt visu uz 100 %. Ir pašpārliecināts par to, ko dara, un aizstāv savu zemi, tautu. Jābūt ar savu nostāju, bet tā, lai spētu arī atrast kompromisus vajadzīgajās situācijās,” uzsver Dinija.