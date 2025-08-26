Arī turpmāk līdzfinansēs izglītojamo ēdināšanu

1. septembrī stāsies spēkā pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 13/2025 “Par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs”, kas nosaka, ka pašvaldība piešķir ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumu (daļēji sedz ēdināšanas izmaksas) izglītojamiem klātienes mācību procesā novada vispārējās izglītības iestādēs. Izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansēšanai no pašvaldības budžeta viena kalendāra gada laikā plānots izlietot ap 530 000 EUR.
Maksas atvieglojumu piemēros par katru mācību dienu, kad izglītojamais ir apmeklējis izglītības iestādi un izmantojis ēdināšanas pakalpojumu. Atvieglojuma apmērs pirmsskolas izglītības programmu audzēkņiem ir 3,00 EUR dienā, 1.-4. klašu audzēkņiem – starpība starp ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja maksu pusdienām un normatīvajos aktos noteikto valsts budžeta finansējumu šim mērķim, bet 5.-12. klašu audzēkņiem – 1,00 EUR pusdienām dienā.
Bērniem, kuri mācās speciālās izglītības programmās, pašvaldība ēdināšanas pakalpojuma izmaksas sedz šādi: pirmsskolas izglītības programmā pilnā apmērā dienā, bet pamata un vispārējās izglītības programmā – pilnā apmērā par pusdienām.
Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie noteikumi vai www.likumi.lv.
Līdz ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudēs 2023. gada noteikumi, kas līdz šim noteica kārtību, kā pašvaldība līdzfinansēja izglītojamo ēdināšanu.
Papildus šajos saistošajos noteikumos paredzētiem ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem persona ir tiesīga pretendēt uz pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu ēdināšanai pirmsskolas, vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs saskaņā ar pašvaldības domes 29.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2021 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā”.
Informāciju sagatavoja: Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.
