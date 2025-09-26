Abonē! E-avīze
Piektdiena, 26. septembris
Gundars, Kurts, Knuts
weather-icon
+11° C, vējš 0.89 m/s, DR vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Ar Eiropas Savienības finansējumu iegādāts transports gulošu sociālās aprūpes centru klientu pārvadāšanai

08:44 26.09.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

60

Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes rīcībā nonācis jaunais elektroautobuss, kas paredzēts gulošo klientu pārvadāšanai. Līdz ar to Alūksnes novada pašvaldība ir saņēmusi visus bezemisiju transportlīdzekļus, ko iestāžu autoparka atjaunošanai tā bija paredzējusi iegādāties ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu Taisnīgas pārkārtošanās fonda projektā “Bezemisiju transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana Alūksnes novadā”.

– Arvien vairāk sociālās aprūpes centru klientu ir guloši. Lai klientus ar šādu veselības stāvokli nogādātu, piemēram, pie ārsta, ir ļoti nepieciešams atbilstošs transportlīdzeklis. Jaunajam elektroautobusam ir vajadzīgais aprīkojums, lai to varētu nodrošināt, – norāda Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Ilze Posta.

ES finansiālais atbalsts projektā paredzēto transportlīdzekļu iegādei ir 85%, līdz ar to pašvaldība līdzfinansē tikai 15% no kopējām attiecināmām izmaksām.

Jau iepriekš pašvaldība no projekta saņēmusi vairākus bezemisiju transportlīdzekļus – trīs – izglītojamo pārvadājumiem, vienu kultūras darbinieku un amatiermākslas kolektīvu mobilitātei, vienu – sociālajai nozarei. 

Projekta  “Bezemisiju transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana Alūksnes novadā” mērķis ir atbalstīt pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku, nodrošinot videi draudzīgu transportu pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai. Bezemisiju transportlīdzekļi sniegs nozīmīgu ieguldījumu gan vides aizsardzībā, gan iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā. Būtiski, ka projektā tiek attiecinātas arī visu transportlīdzekļu apdrošināšanas polises pirmajam gadam (OCTA un KASKO). Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas projektu vadītāja Sanita Adlere.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv aicina interneta lietotājus, rakstot komentārus, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro minētos noteikumus, komentārs var tikt izdzēsts vai autors var tikt bloķēts. Administrācijai ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem. Jūsu IP adrese tiek saglabāta.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Noslīkušajam nav vardarbības pazīmju

11:13 22.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksnē ienāk inovatīvs logu tīrīšanas pakalpojums (1)

08:00 22.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksnē notiks aizraujošs “Krāmu vakars 2025”

08:14 23.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksnes novada atklātais čempionāts galda tenisā

13:54 20.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

“Malēnieši” devušies prom

08:37 23.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Izaudzē un dalās ar citiem

08:00 20.09.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Vai Alūksnes pilsētai vajadzētu pievienot Alsviķu pagasta Aizupīšu ciemu un Jaunalūksnes pagasta Kolberģa ciemu?
Rezultāti

Pasākumi

Piektdiena
26
Septembris
Sākums: 11:00
Beigas: 13:00

Māriņkalna tautas namā tikšanās “Kartupeļu talkā”
Piektdiena
26
Septembris
Sākums: 18:00

Stāvkoncerts jauniešiem ar grupu “YŪT”
Sestdiena
27
Septembris
Visu dienu

“Rudens kausu izcīņa minifutbolā 2025”
Sestdiena
27
Septembris
Sākums: 11:00

Malēniešu kāršu spēles PUNS Ceļojošā turnīra 2025./2026. 1. posms
Sestdiena
27
Septembris
Sākums: 15:00
Beigas: 16:30

Jaunannas pagasta amatierteātris “Šūpoles” ar Monikas Zīles izrādi “Savedējs”
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Gulbeniete komentē:

Alūksnē ienāk inovatīvs logu tīrīšanas pakalpojums

Tas gan ir forši.

22:16 23.09.2025

DZINTARS komentē:

“Alūksnes enerģija” apkures sezonai gatava

SEN ATPAKAĻ PIRMS REKONSTRUKCIJAS LAIKRAKSTĀ BIJA MINĒTS, KA PAR VISU, KO ŠEIT APRAKSTA PAR VEIKTAJIEM DARBIEM .....UZ TARIFU NEATSTĀS NEKĀDU IETEKMI, PAGAIDĀM MAIGI TIEK MINĒTS KA TOMĒR SAKARĀ AR[...]

20:41 23.09.2025

Oho. komentē:

Interesējas par ēkas tehnisko stāvokli

Tas ir pipec. Valdes loceklis izceļās ar asprātību.

12:58 21.09.2025

Sen un nesen septembrī Alūksnē – ieskats avīžu lappusēs | Alūksnes novada bibliotēka komentē:

Foto: Valsts prezidents viesojas Alūksnes novadā (papildināts)

[…] Prezidens Edgars Rinkēvičš Alūksnes Bānīša stacijā 2024. gada 12. septembrī. Foto: aluksniesiem.lv […]

11:41 19.09.2025

Annija komentē:

Interesējas par ēkas tehnisko stāvokli

Viņš dzīvo pie draudzenes. Kāpēc pati draudzene un citi iedzīvotāji neiesaistās?

10:53 19.09.2025