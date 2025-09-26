Ar Eiropas Savienības finansējumu iegādāts transports gulošu sociālās aprūpes centru klientu pārvadāšanai

Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes rīcībā nonācis jaunais elektroautobuss, kas paredzēts gulošo klientu pārvadāšanai. Līdz ar to Alūksnes novada pašvaldība ir saņēmusi visus bezemisiju transportlīdzekļus, ko iestāžu autoparka atjaunošanai tā bija paredzējusi iegādāties ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu Taisnīgas pārkārtošanās fonda projektā “Bezemisiju transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana Alūksnes novadā”.
– Arvien vairāk sociālās aprūpes centru klientu ir guloši. Lai klientus ar šādu veselības stāvokli nogādātu, piemēram, pie ārsta, ir ļoti nepieciešams atbilstošs transportlīdzeklis. Jaunajam elektroautobusam ir vajadzīgais aprīkojums, lai to varētu nodrošināt, – norāda Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Ilze Posta.
ES finansiālais atbalsts projektā paredzēto transportlīdzekļu iegādei ir 85%, līdz ar to pašvaldība līdzfinansē tikai 15% no kopējām attiecināmām izmaksām.
Jau iepriekš pašvaldība no projekta saņēmusi vairākus bezemisiju transportlīdzekļus – trīs – izglītojamo pārvadājumiem, vienu kultūras darbinieku un amatiermākslas kolektīvu mobilitātei, vienu – sociālajai nozarei.
Projekta “Bezemisiju transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana Alūksnes novadā” mērķis ir atbalstīt pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku, nodrošinot videi draudzīgu transportu pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai. Bezemisiju transportlīdzekļi sniegs nozīmīgu ieguldījumu gan vides aizsardzībā, gan iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā. Būtiski, ka projektā tiek attiecinātas arī visu transportlīdzekļu apdrošināšanas polises pirmajam gadam (OCTA un KASKO). Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas projektu vadītāja Sanita Adlere.
Komentāri