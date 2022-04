Ar baltām apakšbiksēm aicina novērtēt Latvijas lauku veselību

Jau otro gadu uzņēmums eAgronom aicina Latvijas lauksaimniekus piedalīties amizantā, bet noderīgā augsnes veselības kampaņā “Bikses augsnē 2022”, kuras pamatā ir vienkārša metode, ko izmanto lauksaimnieki visā pasaulē, lai noskaidrotu savas augsnes bioloģisko aktivitāti. Iestādot zemē 100% kokvilnas apakšbikses var noteikt augsnes veselību.

Kampaņas “Bikses augsnē 2022” ideja ir aizgūta no visā pasaulē zināmās lauksaimnieku akcijas “Soil Your Undies”. Pagājušajā gadā šo akciju Latvijā aizsāka arī uzņēmums eAgronom. Pērn akcijai pieteicās vairāk nekā 50 Latvijas saimnieku – gan mazdārziņu, gan lielāku saimniecību īpašnieki. Tāpēc šogad dalībnieku skaits ir palielināts un reģistrācija atvērta 100 dalībniekiem no visas Latvijas.

Kā kokvilnas bikses var palīdzēt noteikt augsnes veselīgumu?

Kokvilna ir dabisks materiāls, kas augsnē sadalās gluži tāpat kā jebkurš cits organiskais materiāls – piemēram, salmi vai citas augu atliekas. Jo veselīgāka augsne, jo ātrāk norit noārdīšanās procesi. Taču, ja nav nodrošināti optimāli augsnes apstākļi – augsne ir pārāk sablīvējusies, tajā ir mazs organiskās vielas saturs vai tā ir pārāk sausa vai mitra – augsnē esošie mikroorganismi nespēj veikt savas funkcijas.

Kas ietekmē augsnes veselību?

Augsne ir dzīva ekosistēma, un to ietekmē slieku daudzums augsnē, mikroorganismu aktivitāte, augsnes blīvuma pakāpe un struktūra, organiskās vielas saturs, barības vielu pieejamība, augsnes skābums u. c. faktori. Visi šie rādītāji ir savstarpēji saistīti: augstāks organisko vielu saturs veicina lielāku slieku daudzumu, augstāku mikrobu aktivitāti, labāku augsnes struktūru un ūdens uzsūkšanas spēju. Veselīga lauku augsne nozīmē kvalitatīvāku pārtiku un veselīgākus cilvēkus, un tā palīdz uzturēt arī augu valsts daudzveidību.

“Bikses augsnē 2022” norise:

Sacensību laikā, kuras noris no aprīļa beigām līdz augusta sākumam, dalībniekiem tiek nosūtītas vienādas 100 % kokvilnas apakšbikses, ko dalībniekiem jāierok augsnē pēc viņu izvēles uz aptuveni 12 nedēļām. Pēc apakšbikšu izrakšanas to atlikusī daļa tiek izžāvēta un nosvērta, lai novērtētu augsnes kvalitāti. Labas augsnes veselīguma rādītāji ietver zemu augsnes eroziju, labāku augsnes struktūru un ūdens noturēšanas spēju, kā arī augstāku barības elementu izmantojamību un lielāku ražu potenciālu.