Ar atkārtotu Gaujienas Jaunā pils izsoli meklē investoru ar ilgtermiņa redzējumu

Smiltenes novada pašvaldība uzsākusi mērķtiecīgu investora piesaistes procesu Gaujienas Jaunās pils attīstībai, vēl pirms publiskas izsoles rīkošanas. Pašvaldības mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu un kvalitatīvu šī nozīmīgā kultūras mantojuma objekta nākotni, piesaistot pieredzējušu un finansiāli spēcīgu partneri.
Gaujienas Jaunā pils ir 19. gadsimta beigu vēsturiska muižas ēka ar valsts nozīmes kultūras pieminekļa statusu. Tā atrodas skaistā un mierpilnā vidē Gaujienā, Ziemeļvidzemē, netālu no Gaujas senlejas, dabas un kultūrvēstures bagātā apkārtnē.
Pašvaldības mērķis nav ātra īpašuma pārdošana vai sacensība par augstāko cenu. Galvenais uzdevums ir atrast uzticamu ilgtermiņa partneri, kurš būtu gatavs ieguldīt pils atjaunošanā un piešķirt tai jaunu, sabiedrībai nozīmīgu un ekonomiski ilgtspējīgu saturu, vienlaikus saglabājot tās vēsturisko un kultūras vērtību.
Par Gaujienas Jauno pili
Gaujienas Jaunā pils ir arhitektoniski iespaidīga ēka, kas vēsturiski ilgstoši kalpojusi sabiedriskām vajadzībām, tostarp izglītībai. Tāpēc tai ir saglabāts loģisks un daudzveidīgi izmantojams telpu plānojums, kas paver plašas iespējas nākotnes attīstībai.
Īpašuma būtiskākās priekšrocības:
- autentiska vēsturiskā arhitektūra ar spēcīgu identitāti un stāstu;
- klusa, noslēgta vide, kas piemērota kvalitatīvai atpūtai, dzīvošanai vai darbam;
- pievilcīga dabas un kultūras ainava;
- pietiekams apjoms daudzfunkcionālai attīstībai;
- skaidra, atvērta un prognozējama pašvaldības sadarbības pieeja.
Gaujiena ir nozīmīga Latvijas kultūras vēstures vieta. Tā cieši saistīta ar izcilo komponistu Jāzepu Vītolu un dzejnieku Ojāru Vācieti, piešķirot šai vietai īpašu intelektuālu un kultūras dimensiju. Šis konteksts paver potenciālu augstvērtīgiem kultūras, izglītības un radošiem projektiem.
Iespējamie attīstības virzieni
Pašvaldība piedāvā tikai orientējošu redzējumu, neierobežojot investora idejas. Gaujienas Jaunajā pilī potenciāli varētu attīstīt:
- nelielu, augstas kvalitātes viesnīcu un pasākumu norises vietu;
- SPA vai veselības tūrisma centru;
- radošo industriju, mākslinieku vai pētnieku rezidenci;
- rehabilitācijas vai sociālās aprūpes centru;
- kvalitatīvu senioru dzīves un aprūpes kompleksu.
Konkrēts saturs, biznesa modelis un finanšu risinājumi būs investora ziņā.
Kā notiks investora piesaiste
Pašvaldība paredz, ka ēkas atjaunošanai būs nepieciešami ievērojami ieguldījumi – orientējoši vismaz 1 miljons eiro, ņemot vērā ēkas tehnisko stāvokli un kultūras pieminekļa prasības. Savukārt pašvaldība šajā procesā neieņem tikai īpašuma pārdevēja lomu, bet redz sevi kā partneri, kas ir gatavs sadarboties infrastruktūras, saskaņojumu un vietējās kopienas iesaistes jautājumos.
Investora piesaiste notiks pakāpeniski. Šobrīd netiek rīkota publiska izsole – vispirms notiek tirgus intereses izpēte un sarunas ar potenciālajiem interesentiem. Publiska izsole kā procesa noslēguma posms plānota aptuveni 2026. gada pavasarī.
Ilgtermiņa skatījums
Smiltenes novada pašvaldība meklē nevis īstermiņa pircēju, bet partneri, kurš Gaujienas Jauno pili redz kā ilgtermiņa vērtību – vietu, kur vēsture satiekas ar mūsdienīgu, sabiedrībai nozīmīgu attīstību.
Pašvaldība aicina investorus, attīstītājus un citus ilgtermiņa projektu īstenotājus iepazīties ar Gaujienas Jaunās pils potenciālu un uzsākt sarunas par tās nākotnes attīstību.
Plašāka informācija pieejama Smiltenes novada pašvaldības tīmekļa vietnes sadaļā “Izsolē – Gaujienas Jaunā pils”.
Foto: Santa Sinka
