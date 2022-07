Ar asfaltseguma frēzēšanu sāks Miera ielas pārbūvi Alūksnē

18. un 19. jūlijā plānots sākt Miera ielas, Alūksnē, pārbūvi ar vecā asfalta seguma frēzēšanu. Frēzēšanas laikā autotransporta kustība tiks organizēta ar luksoforu. Alūksnes novada pašvaldība lūdz autovadītājus būt saprotošiem un pacietīgiem ielas pārbūves laikā un ievērot izvietotos satiksmes organizācijas līdzekļus!

Tuvāko nedēļu laikā plānots uzsākt arī ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi no Pils un arī Melnuma ielas puses, ielas apauguma noņemšanu un paredzētos demontāžas darbus.

Ceturtdien, 14. jūlijā, notika projekta pirmā būvsapulce, kurā tikās pašvaldības kā pasūtītāja, būvuzņēmuma un būvuzrauga pārstāvji.

– Miera ielas pārbūve ir viens no šobrīd apmēram 50 būvniecības projektiem, kas tiek īstenoti Alūksnes novadā. Šī ir stratēģiski nozīmīga iela, kas atrodas blīvi apdzīvotā teritorijā. No satiksmes viedokļa šis ir sarežģīts objekts, jo ir liela gājēju un autotransporta intensitāte, tādēļ būvniecības laikā visiem jāspēj sadzīvot, – būvsapulcē uzsvēra Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis.

Kā jau pašvaldība ir informējusi, Miera ielas pārbūvei ir izstrādāti divi būvprojekti. Pirmais no tiem paredz Miera ielas pārbūvi no Pils ielas līdz krustojumam ar Melnuma ielu un Melnuma ielas pārbūvi, savukārt otrais ietver Miera ielas posmu no krustojuma ar Melnuma ielu caur Lielo kapu teritoriju līdz ielas galam un funkcionālajam savienojumam no kapu teritorijas līdz Tempļakalna ielai.

Šim Alūksnes novada pašvaldības augstas gatavības investīciju projektam ir piešķirts valsts budžeta finansējums, pamatojoties uz Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumu Nr. 112 “Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” 11. punktu.

Būvprojektu autors SIA “Global Project”, būvdarbus veic SIA “ACBR”, būvuzraudzību nodrošina SIA “RoadLat”. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Inese Zīmele-Jauniņa.