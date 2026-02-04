Ar apsaldējumiem slimnīcā vērsušies divi cilvēki

Pirmdienas rītā, kad termometra stabiņš Alūksnē bija noslīdējis līdz mīnus 20, redakcija saņēma satraucošu tālruņa zvanu no kādas alūksnietes, kura savu vārdu laikraksta slejās lūdza neminēt, un aicināja ar laikraksta starpniecību atgādināt būt modriem un šajā aukstajā laikā uzmanīt vientuļos un bez pajumtes palikušos cilvēkus.
Ieteikums vietā – aizvadītās nedēļas nogalē pēc palīdzības ar apsaldējumiem Alūksnes slimnīcā vērsušies divi cilvēki.
Salā ar gumijas zābakiem
Zvanītāja uztraucās par cilvēkiem, kuri šajā salā atrodas ārā nepiemērotā apģērbā. “Esmu novērojusi, ka kāds vīrietis šajā aukstajā laikā, tāpat kā vasarā, regulāri pa ielām staigā gumijas zābakos. Uzrunāju viņu un lūdzu, lai dodas pēc palīdzības uz Sociālo lietu pārvaldi. Viņš tikai noteica, ka neies jau lūgties pēc palīdzības, un aizgāja. Es staigāju velteņos, man ir silti, nemaz nevaru iedomāties, kā jūtas šī cilvēka kājas gumijas zābakos… Zvanīju arī pati uz Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldi un pašvaldības policiju, centos noskaidrot atbildīgo iestāžu iespēju palīdzēt šādiem cilvēkiem, tomēr saņēmu atbildi, ka pret cilvēka gribu iestādes ir bezspēcīgas,” stāsta alūksniete.
Nebūt vienaldzīgiem
Jautāta, vai aizvadīto brīvdienu lielajā salā kāds nav cietis, Alūksnes slimnīcas galvenā ārste Jolanta Umure stāsta, ka pēc palīdzības ar apsaldējumiem Alūksnes slimnīcā vērsušies divi cilvēki. “Mediķi viņus aprūpēja, bet ārstēties stacionārā nebija nepieciešams,” stāsta J. Umure. Viņa norāda, ka šie abi bija gados vecāki cilvēki, tādēļ aicina ziemas laikā biežāk sazināties ar vientuļajiem tuviniekiem, lai pārliecinātos par viņu labsajūtu un savlaicīgi sniegtu nepieciešamo palīdzību.
Arī saistībā ar zvanītājas minēto gadījumu ārste piekrīt, ka pret cilvēka gribu nav iespējams viņam palīdzēt, tomēr aicina nebūt vienaldzīgiem, redzot, piemēram, uz ielas salā guļošu cilvēku.
J. Umure aicina biežāk sazināties ar saviem tuviniekiem, kaimiņiem, īpaši senioriem, kas dzīvo vieni, un apsaldējumu gadījumā nekavējoties meklēt mediķu palīdzību.
Riska grupā seniori
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (Austrumu slimnīca) Valsts apdegumu centrs vēsta, ka janvārī palīdzība sniegta jau 21 pacientam ar nopietniem apsaldējumiem, un 13 gadījumos bijusi nepieciešama apsaldēto ķermeņa daļu amputācija. Ārsti novērojuši, ka apsaldējumus arvien biežāk gūst vientuļie seniori, kuri ilgstoši uzturas neapkurinātās telpās vai nespēj laikus saņemt palīdzību.
“Ievērojama daļa apsaldējumus guvušo pacientu ir bezpajumtnieki vai cilvēki apreibinošo vielu ietekmē, bet apsaldējumus gūst arī seniori, kuriem uz ielas kļūst slikti, kā arī jaunieši, kuri, piemēram, pēc svinībām alkohola reibumā iekrīt kupenā un ilgstoši paliek guļam, neviena nepamanīti. Kā liecina Valsts apdegumu centra ārstu pieredze, smagus apsaldējumus guvušie bezpajumtnieki vai hroniski alkohola lietotāji visbiežāk pie ārsta nonāk tikai pēc vairākām nedēļām, kad apsaldētās ķermeņa daļas jau ir atmirušas un nomelnējušas,” informē SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” sabiedrisko attiecību speciāliste Ilga Namniece.
Viņa norāda, ka riska grupā ietilpst vecāka gadagājuma cilvēki, kuriem ir apasiņošanas traucējumi, piemēram, slimojot ar cukura diabētu vai kardiovaskulārām slimībām. Jāuzmanās arī cilvēkiem, kas reiz jau ir guvuši apsaldējumus, jo viņi, iespējams, var nejust salšanu. Par pareizu un atbilstošu apģērbu salā jāparūpējas tiem, kas sporto ārā, – slēpo, skrien vai brauc ar velosipēdu. Pirms sākt sportot ziemas apstākļos, par piemērotu apģērbu ieteicams konsultēties specializētajos sporta preču veikalos. Nereti apsaldējumi ir aktuāla problēma jauniešiem, kuru visbiežākā kļūda ir ziemas laikapstākļiem nepiemērots apģērbs un apavi.
IETEIKUMI, KĀ IZVAIRĪTIES NO APSALDĒJUMIEM:
• Jāģērbjas atbilstoši laikapstākļiem.
• Apaviem – tāpat kā apģērbam – jābūt ne vien siltiem, bet arī brīviem un ērtiem. Apavos ar šauru purngalu pirksti ir saspiesti, tāpēc rodas apasiņošanas traucējumi un paaugstināts risks gūt pirkstu apsaldējumus.
• Aukstā laikā ikvienam jāvalkā cepure, jo pretējā gadījumā pastāv risks apsaldēt ausis. Tāpat nepieciešami cimdi – vislabāk dūraiņi, jo tie ir siltāki par pirkstaiņiem.
• Jāraugās, lai cimdi un apavi būtu sausi, jo mitrums veicina apsaldējumu veidošanos.
• Lielā spelgonī pietiek ar 15 minūtēm, lai gūtu apsaldējumus. Ja salst, iespējami ātrāk jācenšas patverties siltumā un apsildīties. Kamēr tas nav iespējams, ieteicams kustināt kāju un roku pirkstus, neļaujot tiem nosalt.
• Nedrīkst berzēt nosalušo vietu ar sniegu, jo sniega kristāliņi var savainot ādu un atdzesē audus vēl vairāk. Arī nosalušās ķermeņa daļas ierīvēšana ar spirtu vai degvīnu nav efektīva – tā tikai sakairina jau bojāto ādu.
• Pretēji plaši izplatītam mītam alkohols nesilda – tas paplašina asinsvadus, veicina siltuma atdevi un līdz ar to arī ātrāku nosalšanu. Turklāt alkohola reibumā cilvēks nereti pat neapzinās, ka viņam ir auksti.
Ko darīt, ja gūts apsaldējums, un kā saprast, cik smags tas ir
Nokļūstot mājās, nosalušās rokas vai kājas ieteicams sasildīt pakāpeniski, nevis ar karstu ūdeni, jo jutības traucējumu dēļ pastāv risks gūt apdegumus. Drošākais veids ir ekstremitātes sākotnēji uz dažām minūtēm iemērkt remdenā ūdenī un pakāpeniski, vairāku desmitu minūšu laikā, paaugstināt ūdens temperatūru līdz ķermeņa temperatūrai. Šāda sasildīšana ļauj arī novērtēt bojājuma nopietnību – ja, ekstremitātēm sasilstot, pirkstu gali kļūst tumši, nekavējoties jāvēršas slimnīcā, jo tas liecina par dziļāku audu bojājumu. Ja rokas vai kājas kļūst vienmērīgi sārtas, nopietns bojājums, visticamāk, nav radies, tomēr vēl vairākas dienas tās jāpasargā no aukstuma.
