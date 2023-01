Ar 1.februāri Alūksnē būs zemāks siltumenerģijas tarifs

Foto: pixabay.com

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un 12. janvāra padomes sēdē izskatījusi siltumenerģijas gala tarifus vēl sešiem komersantiem, tostarp SIA “Alūksnes enerģija”. Tas nozīmē, ka Alūksnē siltumenerģijas tarifs ar 1.februāri būs zemāks.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Siltumenerģijas tarifi turpina samazināties pārsvarā tiem komersantiem, kuriem ir noslēgti īstermiņa dabasgāzes līgumi vai tie noslēgti par mainīgu cenu. Šobrīd tendence rāda, ka komersantu vidū ekstremāli augstie tarifi, kas apstiprināti pagājušajā gada vasarā vai rudenī, pakāpeniski sāk samazināties, tomēr daļa no tiem joprojām saglabājas virs valstī noteiktā atbalsta augstākā sliekšņa – 150 EUR/MWh,” skaidro SPRK vadītāja Alda Ozola.

No š.g. 1. februāra lietotājiem Alūksnē siltumenerģijas tarifs būs 92,98 EUR/MWh jeb par 11,8% zemāks. Jaunais tarifs būs spēkā līdz š.g. 30.aprīlim. Tarifs samazinājies, pateicoties šķeldas un granulu cenu samazinājumam tirgū. Komersanta tarifā iekļautās kurināmā izmaksas 61% no kopējām izmaksām. Lietotāji turpinās saņemt daļu no valsts atbalsta, ņemot vērā, ka tarifs pārsniedz 68 EUR/MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 80,49 EUR/MWh.

Komersantiem ir SPRK piešķirta atļauja, ko komersants izmanto brīdī, ja mainās kurināmā, iepirktās siltumenerģijas vai pārdotās elektroenerģijas cena, pārējām izmaksām saglabājoties nemainīgām. Līdz ar to gada laikā vienam komersantam tarifs var mainīties vairākkārtīgi – gan samazināties, gan palielināties – atkarībā no situācijas kurināmā tirgū.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Siltumenerģijas tarifiem līdz 150 EUR/MWh valsts kompensē 50% no tarifa, kas pārsniedz noteikto slieksni – 68 EUR/MWh. Savukārt no tās daļas, kas pārsniedz 150 EUR/MWh, valsts kompensē 90%.

Ar visiem atbalsta mehānismiem energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājumam, SPRK aicina iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē.

Noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojumu komersanti iesniedza laikā no 2022.gada 23.decembra līdz 28.decembrim. SPRK, izvērtējot komersantu iesniegto pamatojumu, secināja, ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Kopumā SPRK (uz 16.01.2023.) izskatīšanā ir vairāk nekā 20 siltumapgādes tarifu projektu Latvijā. Līdz ar to februārī gaidāmas izmaiņas arī citās Latvijas pašvaldības teritorijās. Ar aktuālajiem siltumenerģijas tarifiem š.g. janvārī var iepazīties šeit.

Siltumenerģijas tarifus nosaka bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), norādītie tarifi ir bez PVN.