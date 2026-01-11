Abonē! E-avīze
Pirmdiena, 12. janvāris
Reinis, Reina, Reinholds, Renāts
weather-icon
+-13° C, vējš 1.58 m/s, Z-ZA vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Apzināta sānslīde ceļu satiksmē nav izklaide: policija sniegotajās dienās fiksējusi jau 150 agresīvos braucējus

14:17 11.01.2026

Aluksniesiem.lv redakcija

132

Līdz ar sniegotajiem laikapstākļiem, ceļu satiksmes drošība kļūst īpaši būtiska, tādēļ Valsts policija aicina autovadītājus ievērot drošu braukšanas kultūru. Vienlaikus sniegotajās dienās Valsts policija ir fiksējusi jau 150 pārkāpumus, kad transportlīdzekļu vadītāji apzināti radījuši sānslīdi, tādejādi radot apdraudējumu, jo transportlīdzeklis var kļūt nekontrolējams, izraisot sadursmi ar citiem transportlīdzekļiem un ceļu infrastruktūras bojājumus.

Pēdējo divu nedēļu laikā varam priecāties par sniegotajām dienām, taču ir tādi autovadītāji, kuri ziemas prieku baudīšanai izmanto ceļu satiksmi, tādejādi radot būtisku apdraudējumu gan sev, gan apkārtējiem – no pērnā gada 29. decembra līdz 7. janvārim Valsts policija kopumā fiksējusi 150 autovadītājus, kuri braukuši agresīvi. Savukārt visa 2025. gada laikā Valsts policija reģistrējusi 1262 pārkāpumus par agresīvu braukšanu, no tiem 554 par apzinātas sānslīdes radīšanu.

Nedēļas sākumā – 6. janvārī Valsts policija bija fiksējusi 18 agresīvos braucējus, kuri radīja apzinātu sānslīdi vietās, kur iespējama satiksme – no kuriem desmit bija fiksējuši Valsts policijas Satiksmes drošības vadības biroja Speciālo uzdevumu nodaļas darbinieki. Visi autovadītāji pārkāpumus bija veikuši Rīgā, lielākā daļa pārkāpēji tika konstatēti rotācijas aplī pie kāda lielveikala, taču vēl vairāki tika apturēti, kad viens aiz otra apzinātu sānslīdi veica trīs automašīnu vadītāji Bērzaunes ielā.

Likumsargi visus desmit autovadītājus apturēja un sauca pie administratīvās atbildības par agresīvu braukšanu. Policija atgādina autovadītājiem, ka apzinātas sānslīdes izraisīšana uz ceļiem vai citās vietās, kur iespējama satiksme (stāvlaukumos, laukumos, pagalmos u. tml.) tiek klasificēta kā agresīva braukšana. Par agresīvu braukšanu tiek piemērots naudas sods transportlīdzekļa vadītājam no 70 līdz 280 eiro apmērā, kā arī par šo pārkāpumu pienākas seši pārkāpuma uzskaites jeb soda punkti.

Laba transportlīdzekļa vadīšanas prasme sarežģītos apstākļos var būt izšķiroša, lai novērstu ceļu satiksmes negadījumus. Tāpēc Valsts policija aicina ziemas sezonā savas braukšanas prasmes pilnveidot drošā un tam paredzētā vidē – slēgta tipa poligonos, neapdraudot citus satiksmes dalībniekus.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksnes ezerā ledū ielūzuši divi cilvēki, vienu neizdodas glābt

10:42 05.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksne palikusi vispār bez kioskiem (1)

14:22 07.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alni nošauj, jo apdraud slēpotājus (3)

08:00 07.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

2026. gads: ko zvaigznes sola Latvijai un novadiem?

08:00 06.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Sācies jauns posms Alūksnes sporta dzīvē

08:00 09.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Dzīve bez “pagastvečiem”: vai reforma ir nesusi gaidīto

08:00 05.01.2026

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

9.50€

Aptauja

Par ko pašvaldībai 2026. gadā būtu vairāk jārūpējas? (Var izvēlēties 3 atbilžu variantus)
Rezultāti

Pasākumi

Otrdiena
13
Janvāris
Visu dienu

Nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem un 1. klasei ar “Bērnu žūrijas” grāmatas lasījumu
Trešdiena
14
Janvāris
Sākums: 18:00

Dāmu klubiņš “Savam priekam” aicina uz tikšanos ar stilisti Antru Reismani un modisti Līgu Kandeli
Ceturtdiena
15
Janvāris
Sākums: 13:00

Tikšanās ar dzejnieku Krišjāni Zeļģi
Sestdiena
17
Janvāris
Sākums: 13:00

Malienas pagasta iedzīvotāju sapulce
Sestdiena
17
Janvāris
Sākums: 16:00

Alūksnes Kultūras centrā koncerts “Lauris Amantovs 50”
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Ēriks komentē:

Slavētie un peltie lietotie apģērbi – kādēļ esam tos iecienījuši?

Hmm... otra puse no zero waste kustības ir vienkārši neizvēlēties fast fashion preces (vai vismaz ar augstaku frekvenci piemeklēt alternatīvas). Piemēram pats var uztaisīt savu custom kreklu ar[...]

00:10 09.01.2026

Edgars komentē:

Alni nošauj, jo apdraud slēpotājus

Alnis Diksons!!! Tas esot sevišķi bīstams!!! Ko tagad??? Medību sezona uz alņiem cauri!!! Būs jāmidzina un jāpārvieto kā Latvijas vizināmie brūnaļas vai jāsarunā kāds, kas trases teritorijā esošos[...]

21:29 08.01.2026

Ilgonis komentē:

Alūksne palikusi vispār bez kioskiem

Ja Mazitāns, tātad atkal ir Irānas organizētā grupa Mendis. Līdz ar ko, nebūs kiosks. Irāniešiem Mendis nekad nebūs teikšana Alūksnē. Laimīgu taciņu kiosk! Esi lieks.

16:59 08.01.2026