Apsver strādāt visu diennakti

Laura Felša - 11.09.2025 - 8:45
Sākoties jaunajam mācību gadam, Malienas pirmsskolas izglītības iestādē (PII) “Mazputniņš” mainījies darba laiks: no pulksten 7.00 līdz 19.00. Ja būs vismaz astoņu bērnu vecāku iesniegumi, tad iestāde atsāks arī diennakts režīmu.

PII “Mazputniņš” vadītāja Inga Āboltiņa stāsta, ka, domājot par drošību, jūlijā veikta visa elektroinstalācijas maiņa – nomainīti elektrības vadi, gaismas ķermeņi, kontakti, slēdži. Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veica SIA “Almi”. Šie darbi ir pabeigti, un notiek dokumentu kārtošana. “Sagaidot jauno mācību gadu, vasarā atjaunotas āra konstrukcijas – nokrāsotas, saremontētas. Pašlaik rit arī telpu kosmētiskais remonts. Galvenās telpas jau izremontētas, šobrīd notiek darbi palīgtelpās. To darām katru gadu, lai bērniem būtu patīkamāk uzturēties iestādē – viņi taču te pavada dienas lielāko daļu, tāpēc vide ir būtiska,” saka vadītāja.

Iestādes vadītāja uz priekšdienām domā arī par apkures sistēmas uzlabošanu. “Mums ir sakārtota āra vide, pašlaik vairāk domājam par iekštelpu labiekārtošanu, vairāk strādājam pie tā, lai būtu transformējamas lietas, piemēram, bērnu skapīši ar ritentiņiem. Domājot par bērnu attīstību, mums ir arī digitālās tehnoloģijas – displejs, datori, planšetes, fotorobots. Svarīgi, lai bērniem ir interesanti,” atzīst I. Āboltiņa.

Šobrīd pirmsskolas izglītības programmā mācās 16 un speciālajā pirmsskolas izglītības programmā – 19 bērni. Nākamajā rudenī uz skolu no PII “Mazputniņš” dosies pieci bērni. “Bērni, kā jau visur, ir dažādi. Mēs piedāvājam arī iespēju speciālo programmu bērniem apmeklēt iestādi vēl vienu papildus gadu pirms skolas – palikt, pamācīties, lai labāk sagatavotos skolas gaitām. Tie ir pedagogu ieteikumi, bet izvēle paliek vecāku ziņā,” saka iestādes vadītāja.

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par “Apsver strādāt visu diennakti” saturu atbild “Alūksnes un Malienas Ziņas”
Laura Felša

