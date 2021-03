Apstiprinātas jaunas izmaksas novada sociālās aprūpes centros

Apstiprināta jaunu izmaksu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai vienai personai Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sociālās aprūpes centros “Alūksne” un “Pīlādži”, norāda Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Lēmums stājies spēkā no 1.marta

Sociālās aprūpes centrā “Alūksne” apstiprinātā pakalpojuma izmaksa vienai personai ir 650,43 eiro mēnesī, savukārt sociālās aprūpes centrā “Pīlādži” – 776,79 eiro mēnesī. Lēmums par jaunajām izmaksām stājies spēkā no šī gada 1. marta.

Pašvaldībām savstarpējos norēķinos par pakalpojumu vienā vai otrā aprūpes centrā jāmaksā starpība starp attiecīgajā iestādē noteikto vienas personas mēneša pakalpojuma izmaksu un 85% no personas pensijas, piemaksas pie pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta līdz pilnai noteiktās izmaksas segšanai, vēstī E. Aploka.



Kā notiek maksājums?

Ja Alūksnes novadā deklarēta persona nevar nosegt pilnu pakalpojuma izmaksu kādā no minētajiem sociālās aprūpes centriem, tad tā maksu par pakalpojumu (mēnesī) sedz šādā apmērā un kārtībā: 1) 85% apmērā no personas pensijas, piemaksas pie pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta un 2) līdzmaksājumu līdz 20% apmērā no noteiktās mēneša izmaksas, piemērojot normatīvajos aktos paredzētos atvieglojumus.



Ja Alūksnes novadā deklarēta persona nevar segt līdzmaksājumu, to sedz personas apgādnieks/apgādnieki. Ja arī viņi nevar segt šīs izmaksas, tādā gadījumā tās un starpību līdz pilnai pakalpojuma maksai sedz no Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, informē E. Aploka.

Foto: Agita Bērziņa