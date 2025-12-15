Abonē! E-avīze
Pirmdiena, 15. decembris
Johanna, Hanna, Jana
Apstiprināta jauna vadītāja

09:09 15.12.2025

Aivita Lizdika

Foto: Visit Aluksne

Alūksnes novada pašvaldība nolēmusi par Alūksnes novada Tūrisma informācijas centra vadītāju iecelt Daci Bumbieri – Auguli, kura līdz šim bija centra vadītājas vietniece. D. Bumbiere – Augule darbu jaunajā amatā sāk šodien, 12. decembrī. “Pašlaik kardinālas pārmaiņas centra darbā ieviest neplānoju, turpināsim labi iesākto,” saka jaunā vadītāja. Par turpmāko centra darbinieku struktūru un to, kurš no darbiniekiem būs vadītājas vietnieks, kolektīvs vēl lems.

Jau informēts, ka līdzšinējā vadītāja Iveta Veļķere iesniegusi atlūgumu pēc pašas vēlēšanās. Viņas pēdējā darba diena bija 11. decembris.

