Apseko kokus, lai veidotu ainavu

Jaunlaicenes muižas parku nesen apmeklēja un tur augošos kokus apsekoja Alūksnes novada pašvaldības apstādījumu komisija, lai sāktu realizēt pērn izstrādāto projektu “Jaunlaicenes muižas parka ainavu tematiskais plāna izstrāde”.



Jaunlaicenes pagasta pārvaldē laikrakstam uzsver, ka kokus parkā ne tikai izzāģēs, bet arī stādīs jaunus.

50 gadu laikā

Jaunlaicenes muižas parka ainavu tematiskais plāns ir saskaņots dokuments, pēc kura vadoties, soli pa solim, veiks parka saglabāšanu, attīstīs muižas un Jaunlaicenes ciema centra infrastruktūru. Plāna izstrādes laikā veikta dendroloģiskā inventarizācija, nosakot katra parka kokauga vitalitāti, izstrādāti parka ainavu attīstības un apsaimniekošanas plāni, norādīti ainavas veidošanas principi, iekļauti ieteikumi, rekomendācijas, norādījumi mērķtiecīgai parka attīstībai un kultūrmantojuma vērtību saglabāšanai. Plāns realizējams turpmāko 10 līdz 50 gadu laikā.

Vispirms – skatu līnija

“Visu muižas parka koku vecums mērāms aptuveni 200 gadu garumā, tādēļ jāsaprot, lielākās daļas koku mūžs ir galā. Līdz ar to, realizējot šo vides projektu, turpmāko 50 gadu laikā paredzēts parka laucē izzāģēt aptuveni 200 tur augošos kokus,” stāsta Jaunlaicenes pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Salaks.

Tagad, uzsākot veidot galveno skatu līniju pēc tematiskā plāna, sākot no muižas ēkas virzienā uz dīķi, kur tad skatam pavērsies vēsturiskā dīķa saliņa un bērnu atpūtas laukumiņš, izzāģēt nāksies pirmos 47 dažādu sugu kokus, bet 27 kokiem arboristi veidos vainagus, izzāģējot zarus. “Vēsturiskajā parkā koki patiešām ir ļoti veci, tādēļ, pirms uzsāksim izzāģēšanu, kas gan jau iezīmēti tematiskajā plānā, katra “liktenis” vēlreiz precīzi jāsaskaņo ar Dabas fondu,” norāda Dz. Salaks. Kokus plānots noņemt arī no tām vietām, kur muižas parkā palikušas seno ēku, piemēram, zirgu staļļa, drupas.

Koki dzīvībai bīstami

Pārvaldes vadītājs vērš iedzīvotāju uzmanību uz to, ka daudzi koki patiešām ir veci. Nesen bija gadījums, kad zem tiem spēlējās bērni, bet nākamajā dienā, lai gan pārvaldes darbinieki paspēja teritoriju iežogot, no minētā koka bija atlūzis un nokritis liels zars. “Jā, ir žēl izzāģēt vecos kokus, jo tajos savas ligzdošanas vietas ik gadu rod dažādi putni. Tomēr daudziem no tiem ir caurs vidus un lielākā vējā tie ir bīstami garāmgājējiem. Pie tam, kokus ne tikai izzāģēsim, to vietā stādīsim arī jaunus, tagadējo parku, kas pašlaik līdzinās mežam, izveidojot patiešām par parku,” skaidro Dz. Salaks.

Vaicāts, kas notiks ar izzāģētajiem kokiem, Dz. Salaks atbild, ka tie paliks pašvaldības īpašumā. “Daļa no tiem noteikti nederēs nekam citam kā pagasta iestāžu ēku apkurei, par citām kokmateriālu pielietošanas iespējām vēl lemsim, lai varētu tos realizēt lietderīgi,” saka Dz. Salaks.