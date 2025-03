Aprīlis – Spodrības mēnesis

Pateicoties labvēlīgiem laikapstākļiem, šopavasar teritoriju sakopšanu pēc ziemas ir iespējams sākt jau agrāk un aprīlis Alūksnes novadā būs Spodrības mēnesis. Alūksnes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izmantot visas iespējas, kas būs radītas īpašumu un teritoriju sakopšanai.

Būs zaļo un dārza atkritumu novietošanas punkti Alūksnē

Visu aprīli iedzīvotājiem pilsētas teritorijā būs iespēja savos privātīpašumos savāktās pērnās lapas, puķu stublājus un zarus nogādāt uz noteiktiem punktiem, no kurienes pašvaldības iestādes “Spodra” darbinieki tos aizvedīs uz zaļo un dārza atkritumu laukumu kompostēšanai.

Lūdzam ņemt vērā, ka zari un lapas ir jānovieto atsevišķās kaudzēs, lai darbiniekiem tās būtu ērtāk iekraujamas. Turklāt dārza atkritumos nedrīkst būt plastmasas maisiņi vai citu sadzīves atkritumu piemaisījums.

Lapu un zaru novietošanas vietas Alūksnes pilsētas teritorijā:

Kanaviņu ielas malā, pie Sociālo lietu pārvaldes Uzvaras ielā 1;

Pie Latgales un Rijukalna ielu krustojuma;

Kārklu ielas malā (bijušās katlu mājas teritorijā);

Siguldas ielas galā pie Pētera Buka ielas parkā;

Pie Helēnas un Uzvaras ielu krustojuma;

Helēnas ielas malā starp Dārza ielu 11 un Helēnas ielu 63A;

Pie Helēnas ielas un Pilsētas bulvāra krustojuma;

Ojāra Vācieša ielas malā aiz “Velo ostas”;

Dzirnavu ielas malā pret dzīvojamo māju Dzirnavu ielā 3;

Tirgotāju ielas malā pirms krustojuma ar Blaumaņa ielu;

Pie Jāņkalna un Lielā Ezera ielu krustojuma;

Smilšu ielas malā pie Jāņkalniņa;

Krišjāņa Barona ielas malā starp bijušo dzelzceļu un Jāņkalna ielu;

Pie Raiņa bulvāra un Meža ielas krustojuma;

Jāņkalna ielas malā pretim dzelzceļa stacijai;

Pie Krišjāņa Barona un Ganību ielu krustojuma;

Helēnas ielas malā pirms krustojuma ar Augusta ielu;

Helēnas ielas malā pirms iebrauktuves uz Apes ielu;

Dārzkopības sabiedrības “Kalnadruvas” teritorijā pie Kalnadruvu un Rožu ielu krustojuma;

Dārzkopības sabiedrības “Sīļi” teritorijā pie automašīnu stāvlaukuma.

Lielā talka – 26. aprīlī

Lai gan Lielā talka šogad notiks 26. aprīlī, pašvaldība aicina teritoriju īpašniekus izmantot labos laikapstākļus savu īpašumu sakopšanai jau tagad. Arī pašvaldības iestāžu darbinieki un skolēni aprīlī iesaistīsies publisko teritoriju uzkopšanā.

Iedzīvotāju grupas, iestādes, organizācijas, uzņēmumi un brīvprātīgie entuziasti, kas plāno organizēt talkas, tās no 26. marta reģistrē Lielās Talkas tīmekļvietnē www.talkas.lv un piesaka savas talkas atbildīgo personu. Pirms talkas reģistrēšanas to saskaņo ar Lielās talkas koordinatoru pašvaldībā. Reģistrējot talku, par to var uzzināt arī citi iedzīvotāji un pievienoties kādai no talkas vietām.

Iedzīvotāji, kas organizēs sakopšanas talkas, varēs saņemt speciālos Lielās talkas maisus. Par talku pieteikšanu tīmekļvietnē www.talkas.lv un maisu saņemšanu jāsazinās ar Lielās talkas koordinatori Alūksnes novadā – pašvaldības Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļas vadītāju Inesi Zīmeli-Jauniņu, e-pasts inese.zimele@aluksne.lv, tālrunis 26463917.

Aicinām novada iedzīvotājus iesaistīties Lielās talkas aktivitātēs. Jau šobrīd ir apkopotas talku vietas pagastos, kurās aicināti piedalīties iedzīvotāji. Informācija par talku norises vietām pieejama www.aluksne.lv.

Tāpat ir apkopota un www.aluksne.lv pieejama informācija par vietām pilsētā un pagastos, kur visu aprīli varēs novietot piepildītus Lielās talkas maisus. Aicinām talciniekus maisus nogādāt noteiktajos punktos, lai atvieglotu to savākšanu un izvešanu.

Lielgabarīta atkritumu nodošana – akcijas laikā bez maksas

No 22. līdz 27. aprīlim iedzīvotājiem, kam ir noslēgts līgums ar SIA “Lautus vide” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, būs iespēja bez maksas nodot liela izmēra jeb lielgabarīta atkritumus. Tos bez maksas varēs nodot gan SIA “Lautus vide” eko laukumā Rūpniecības ielā 8F, Alūksnē, gan pagastos, speciāli norādītās vietās. Ar lielgabarīta atkritumu savākšanas vietu sarakstu pagastos var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv. Jāuzsver, ka ikdienā lielgabarīta atkritumu nodošana ir maksas pakalpojums, bet akcijas laikā no 22. līdz 27. aprīlim šos izdevumus apmaksās pašvaldība.

Lielgabarīta atkritumi ir: gultas, dīvāni, paklāji, skapji, krēsli, matrači, bērnu ratiņi un citas lietas, kuras nav bīstamas vai kaitīgas videi, bet sava lielā un nestandarta izmēra dēļ neietilpst atkritumu konteinerā.

Savukārt elektropreces nav lielgabarīta atkritumi, taču tās ikdienā ir iespējams nodot bez maksas eko laukumā Rūpniecības ielā 8F, Alūksnē.

Eko laukumā nodot šķirotos atkritumus (tekstilu, plastmasas, skārda, metāla, stikla iepakojumus, logu stiklus, dažāda veida papīru un kartonu, riepas, lielgabarīta atkritumus, elektroiekārtas, spuldzes un baterijas), var tikai fiziskas personas, kurām ir spēkā esošs sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgums ar atkritumu apsaimniekotāju (SIA “Lautus vide”).