Apmācības pusaudžu vecākiem

Nereti pusaudžu vecāki jūtas apmulsuši un nezina, kā veidot attiecības ar saviem bērniem, kuri vienā brīdī jūtas gana pieauguši un neatkarīgi, lai patstāvīgi pieņemtu lēmumus, citā – apjukuši, nepārliecināti, un vēlas saņemt vecāku palīdzību un atbalstu.

Lai labāk izprastu savus pusaudžus, kas ar viņiem šajā vecumposmā notiek un kas viņiem ir svarīgs, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde pusaudžu vecākus aicina pievienoties nodarbību ciklam “Ceļvedis, audzinot pusaudzi”.

“Interese par mācībām ir, tika uzrunāti un aicināti piedalīties vecāki, kuru bērniem ir vērojamas pusaudžu vecumposmam raksturīgas iezīmes. Tā nav tikai teorētisku zināšanu apguve, bet gan aktīva vecāku piedalīšanās, pieredzes apmaiņa. Apmācības paredz arī darbu grupās, dalīšanos pieredzē un mājasdarbus. Cikls paredz desmit nodarbības, un katrai nodarbībai ir sava tēma ar veicamo uzdevumu mājās. No tā gan nav jābaidās, jo mājasdarbi nav teorētiska zināšanu pārbaude, bet gan iegūto zināšanu pielietošana praksē. Piemēram, viens no mājasdarbiem ir izveidot ģimenes noteikumus. Lielākoties tādu ģimenēs nav, taču tie var ļoti palīdzēt,” stāsta nodarbību vadītāja, Sociālo lietu pārvaldes sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Irita Paegle.

Vēl var pieteikties

Lai arī pirmā nodarbība jau notikusi, I. Paegle teic, ka jauni dalībnieki vēl var pievienoties, jo noteikumi paredz, ka grupa atvērta, ieskaitot trešo nodarbību, tad gan grupu slēgs un jaunus pieteikumus nepieņems. Grupu noteikumi paredz, ja netiek apmeklētas trīs nodarbības, diemžēl dalība apmācību programmā tiek pārtraukta. “Vecākiem jāsaprot, ka šis ir cikls, kurā svarīgi piedalīties visas desmit reizes, jo viena nodarbība papildina citu, ja bieži nepiedalās, zūd jēga,” saka I. Paegle un norāda, ka apmācību organizēšana attālināti ir risinājums, kas ērts tieši vecākiem. “Arī iepriekš organizējām nodarbības pusaudžu vecākiem, vaicājot, kāds ir ērtākais veids – klātienē vai tiešsaistē. Vecāki paši norāda, ka labāk tiešsaistē un ieteicamais nodarbību laiks ir vakars. Vienas nodarbības ilgums

– trīs stundas,” saka I. Paegle un piebilst, ka šāds nodarbību veids ir ērts, lai varētu piedalīties vecāki no visa novada teritorijas, ne tikai pilsētas.

Palīdzēt, nevis nosodīt

I. Paegle gan teic, ka burvju nūjiņu vecākiem neiedos, kas atrisinās visas problēmas. “Vecākiem izejot apmācības, pusaudzis nemainīsies uzreiz. Lai justu pārmaiņas, metodes būs jāizmanto ilgstošu laika periodu. Daudz atkarīgs no pašiem vecākiem – viens ir dzirdēt, otrs – iesaistīties un darīt. Lielākais ieguvums vecākiem – sajūta, ka nav vieni un arī citās mājās saskaras ar tieši tādām pašām nebūšanām. Problēmas visiem ir līdzīgas

– robežu pārbaudīšana, nekontrolētas emocijas, rupjas sarunas. Bieži vecāki cits citam var dot ļoti labus padomus no savas pieredzes. Svarīgi ir nenosodīt,” iedrošina I. Paegle. Viņa neslēpj, ka problēmas ar pusaudžiem ir un arī Sociālo lietu pārvaldē saņem ziņojumus no dažādām iestādēm vai institūcijām, piemēram, izglītības iestādes, policijas.

■ Nodarbības ieteicams apmeklēt vecākiem, kuriem ir 12 – 16 gadus veci pusaudži, bet drīkst apmeklēt arī nedaudz jaunāku (10 – 12 gadus vecu) bērnu vecāki, ja viņu bērniem vērojamas pusaudžu vecumposmam raksturīgas iezīmes.

■ Nodarbības norisināsies sākot ar 28. septembri, ceturtdienās, no pulksten 17.15 līdz 20.15, tiešsaistes platformā “Zoom”. Sīkāka informācija zvanot 26309177.