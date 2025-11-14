Apes pulkstenis rāda pareizu laiku

Apes apvienības pārvaldes ēkas fasādē esošais pulkstenis atkal rāda pareizu laiku – tas ir saremontēts un izgaismots. Ar lielu degsmi, uzstājību un neatlaidību to paveicis apenietis Andris Kalekaurs, savas zināšanas, darbu un resursus ieguldīja arī Jānis Kaktiņš.
Par apņēmīgo apeniešu paveikto priecājas gan Apes iedzīvotāji, gan pilsētas viesi. Apes Kultūras centra vadītāja Ilva Sāre atzīst – tas ir gluži kā brīnums. Vairākus gadus pulkstenis uz Apes apvienības pārvaldes ēkas rādīja nepareizu laiku, tāpēc tā atjaunošana ir īpaši priecīgs notikums. “Visi zinājām un redzējām, ka pulkstenis jau ilgāku laiku nedarbojas. Bijām interesējušies un uzzinājām, ka tā salabošanai nepieciešams īpašs mehānisms no Vācijas. Līdz ar to šis darbs nebija starp prioritātēm un vienmēr tika atlikts. Taču viss mainījās pilsētas svētku laikā pirms trīs gadiem – ar vienu sarunu un cilvēku, kurš bija gatavs darīt. Daudzas lietas mūsu pilsētā top tieši iedzīvotāju iniciatīvas un vēlmes rezultātā kaut ko izdarīt savai Apei,” stāsta I. Sāre. Izrādījās, ka nekādas detaļas no Vācijas nebija nepieciešamas, tomēr process tik un tā bija gana sarežģīts un laikietilpīgs.
Pacietība atmaksājās
A. Kalekaurs laikrakstam stāsta, ka viss neizdevies uzreiz ar vienu labošanas reizi vien. Pulksteni nācies vairākas reizes ņemt nost, likt atpakaļ, līdz šobrīd tas rāda un turpinās rādīt pareizu laiku. “Pirms trīs gadiem Apes pilsētas svētkos, sēžot pie galdiņa pretim tieši pārvaldes ēkai, pārvaldes vadītājai Lienei Ābolkalnei uzdevu jautājumu – kāpēc pulkstenis nedarbojas? Uz ko viņa man aši atbildēja – ka man tas jāsalabo. No pulksteņiem neko nesaprotu, tomēr biju ar mieru intereses pēc uzkāpt bēniņos paskatīties. Laikrādis nebija darbojies vismaz desmit gadus, un visu šo laiku neviens arī nebija tur spēris kāju. Noņēmu un aizvedu apskatīt Jānim Kaktiņam. Sākumā šķita, ka esam atraduši vainu, – Jānis uzvirpoja detaļas, salikām kopā, bet pulkstenis pus dienu darbojās, taču tad apstājās. Nācās noņemt vēlreiz, izpētījām un secinājām, ka problēma varētu būt motorā. Vērsāmies pie pulksteņmeistara Pētera Zālīša Alūksnē. Atverot motoru, atklājās, ka viena šaibīte bija šķērsām nokritusi – problēmu varēja ātri novērst,” stāsta A. Kalekaurs.
68. labais darbs Apei
A. Kalekaurs ikdienā strādā ar meža tehniku, un ko apņēmies, vienmēr izdara – tā arī šajā gadījumā. Ejot garām pārvaldes ēkai, viņš tagad vienmēr paskatās, vai pulkstenis rāda pareizu laiku, un kādu dienu pamanīja, ka tas atpaliek. Izrādījās, ka par vainu bija elektrības pārrāvums, ko izraisījis bebra nograuzts koks. Problēmu ātri novērsa, taču tā rosināja A. Kalekauru domāt par ilgtermiņa risinājumiem, lai pulkstenis nekad neapstātos. “Ierīce darbojas ar elektrību, un, tiklīdz rodas pārrāvums, apstājas. Sekot katru dienu līdzi, vai rāda pareizu laiku, un katru reizi kādam to koriģēt ir lieks resursu tērējums. Mans ierosinājums – uzstādīt UPS jeb “nepārtrauktās barošanas avotu”. Tad elektrības pazušana nebūs problēma un pulkstenis turpinās rādīt pareizu laiku,” iesaka A. Kalekaurs.
Viņa dzīves pārliecība ir vienkārša – ja ne mēs, tad kurš cits? “Un stāsts vienmēr nav par naudu vai to, cik man par to būs. Apē mēs daudz ko darām uz brīvprātības principa – piemēram, jau desmit gadus līdzinu mototrasi. Neprasu, kas man par to būs, bet zinu, ka tas ir darbs, kas jādara kopējam labumam. Tā mēs te cīnāmies,” stāsta apenietis, iedrošinot arī citus darīt labus darbus savai vietai. Vēl jo vairāk tādēļ, ka līdz pilsētas simtgadei Apē ir labo darbu darīšanas laiks un pulksteņa remonts ir jau 68. labais darbs Apei.
