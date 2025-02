Apes pilsēta šodien svin 97. dzimšanas dienu

Ape ir neliela, bet vēsturiski bagāta pilsēta Latvijas ziemeļaustrumos, netālu no Igaunijas robežas. Tā atrodas gleznainā vietā pie Vaidavas upes un ir pazīstama ar savu skaisto dabu un senajām tradīcijām.

Ape kā apdzīvota vieta sākusi attīstīties 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā. Lielu lomu pilsētas izaugsmē spēlēja dzelzceļa līnija, kas savienoja Alūksni un Valku, padarot Api par nozīmīgu tirdzniecības un satiksmes centru apkārtnē. Šeit attīstījās amatniecība, kokrūpniecība un lauksaimniecība, kas veicināja iedzīvotāju skaita pieaugumu un vietējās kopienas attīstību.

Apes pilsētas tiesības tika piešķirtas 1928. gada 11. februārī. Tas bija nozīmīgs solis vietējās pašpārvaldes stiprināšanā un infrastruktūras attīstībā. Kopš tā laika Ape ir saglabājusi savu šarmu un īpašo atmosfēru, kļūstot par vietu, kur cieši savijas kultūra, daba un vēsture, vēsta Smiltenes novada pašvaldības Komunikācijas nodaļas Komunikācijas speciāliste Zane Ērgle- Mežule.

Mūsdienās Ape, kas ir viena no Latvijas mazākajām pilsētām, ir daļa no Smiltenes novada un lepojas ar savām tradīcijām, viesmīlīgajiem cilvēkiem un dabas skaistumu. Pilsēta ir zināma ar tādiem notikumiem, kā Pierobežas gadatirgus, Vaidavas motokross, pilsētas svētki un dabas tūrisma iespējas, kas piesaista gan vietējos iedzīvotājus, gan viesus no tuvākas un tālākas apkārtnes.