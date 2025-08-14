Apenieši aicina balsot par estrādes atjaunošanu

Līdz 21. augustam ikviens Smiltenes novadā deklarēts iedzīvotājs, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu, var balsot par Līdzdalības budžeta projektu konkursa idejām. Kopā pašvaldība saņēma sešas projekta idejas, no kurām nolikumam atbilda piecas, kas tad arī nodotas balsošanā iedzīvotājiem, tostarp viena apeniešu lolota un izsapņota iecere.
Balsošanai izvirzītas idejas “Apes estrāde – kur satiekas cilvēks, kultūra un laiks!”, “Kultūra, sievasmāt, sākas no mazmājiņas” (Blomes pagastā), “Lietussarga nojume – funkcionalitāte un dizaina odziņa Variņos”, “Palsmanes kultūras nama estrādes atjaunošana”, “Sporta laukuma norobežojošā borta izbūve pie Silvas BMX trases”. Smiltenes novada pašvaldība īstenos tos projektus, kuri balsojuma rezultātā būs saņēmuši vislielāko balsu skaitu, ievērojot konkursā paredzētā finansējuma apmēru – 20 000 eiro. Jāpiebilst, ka katras projekta idejas finansējums ir teju 10 000 eiro, darbiem Apes estrādē nepieciešami 9 481,25 eiro.
Ilgi lolotais sapnis
Apē projekta ietvaros plānots veikt estrādes jumta nomaiņu, mainot arī bojātās koka konstrukcijas daļas, nedaudz pārveidojot estrādes “nišas” funkcionālākai izmantošanai, kur koncertu un izrāžu dalībnieki varētu uzturēties un pārģērbties.
Sabiedrības ieguvums, īstenojot projekta ideju, – ilgi lolota sapņa piepildījums dažādām paaudzēm. Tas veicinās vietas saglabāšanu un attīstību, īpaši jauniešu vidū, kuri jau aktīvi piedalās tās labiekārtošanā. Projekts stiprinās piederības sajūtu un būs nozīmīga dāvana Apes pilsētas simtgadei un estrādes 40 gadu jubilejai 2028. gadā – vieta kopā sanākšanai, kultūras baudīšanai un kopienas saliedēšanai.
Kopiena iesaistās un dara
2024. gadā apenieši jau īstenoja līdzdalības budžeta projektu, iegūstot finansējumu skatītāju sēdvietu atjaunošanai. Atjaunošanas darbi aizrāva arī skolas jauniešus, kuri nolēma ieguldīt ne tikai savu darbu, bet sadarbībā ar Alūksnes un Apes novada fondu vāca arī ziedojumus estrādes grīdas atjaunošanai. Pārsteidzošā tempā un apjomā – no idejas 1. jūnijā līdz gatavam rezultātam dažu nedēļu laikā – sapnis kļuva par īstenību, un jaunieši savu izlaidumu varēja svinēt jau uz jaunā grīdas seguma.
Kā stāsta apenieši, estrāde ir atdzīvojusies, un visi ar nepacietību gaida turpinājumu, lai iesaistītos darbos un redzētu, kā tā kļūst vēl skaistāka, funkcionālāka un modernāka. “Ja darbus esam sākuši, jāiet līdz galam un estrāde jāatjauno pilnībā. Neradīsim neko jaunu – saglabāsim esošo izskatu, tikai to uzlabosim. Visi Apes iedzīvotāji esam vienojušies par vienu kopīgu ieceri, kuru vēlamies īstenot ar līdzdalības budžeta atbalstu. Ceru, ka šī vienotība turpināsies arī balsojumā. Projektu iesniedza kopiena – kopienai arī jābalso!” aicina Apes apvienības pārvaldes vadītāja Liene Ābolkalne.
Balsot līdz 21. augustam var ikviens Smiltenes novadā deklarēts iedzīvotājs, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu. Balsot par sev tīkamāko projekta ideju var tikai vienu reizi, izvēloties vienu no šiem veidiem:
● elektroniski platformā: geolatvija.lv sadaļā “Līdzdalības budžets” – “Smiltenes novada pašvaldība”, atbilstoši autorizācijas noteikumiem.
● klātienē – balsojot vienā no Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem (uzrādot personu apliecinošu dokumentu): tostarp Apē, Gaujienā, Trapenē.
Reklāma