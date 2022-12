Apē top vēstures un amatniecības centrs

Apes pilsētas centrā, aiz Apes tautas nama, valda liela rosība – sākušies ilgi gaidītie vēstures un amatniecības centra izveides darbi. Objektā rosās uzņēmuma “Evento” darbinieki, kuri sola visus darbus pabeigt līdz nākamā gada nogalei.

Vēstures un amatniecības centra izveidei Skolas ielā 4 saņemts augstas gatavības mērķdotācijas finansējums no valsts. Smiltenes novada pašvaldība atbalstījusi apeniešu ieceri un piekrita nodrošināt līdzfinansējuma daļu. Ideja par nepieciešamību atjaunot ēku, lai tur varētu darboties amatnieki, apeniešiem radusies jau pirms pieciem gadiem. Toreiz mājai izstrādāts tehniskais projekts, nomainīts arī jumts, tomēr vēl joprojām ēka nebija tādā stāvoklī, lai tur uzturētos un darbotos iedzīvotāji vai veidotu muzeju. Ilgu laiku ēka izmantota vien kā noliktava, kur glabājās dažādi svētku dekori. “Bija iespēja saņemt finansējumu un to arī izmantojam. Kā pati smejos, nopūtu putekļus no projekta, pārskatījām un iesniedzām,” stāsta Apes apvienības pārvaldes vadītāja Liene Ābolkalne.

Vai vajag muzeju?

L. Ābolkalne neslēpj, ka, izmantojot jau iepriekš izstrādātu būvprojektu, šobrīd saskaras ar dažādām problēmsituācijām, kas toreiz nebija paredzētas, vai kopumā ir mainījusies situācija, kā, piemēram, 2019. gadā uzbūvētā katlu māja, kas maina inženierkomunikāciju risinājumus. Arī būvniecības izmaksas augušas, līdz ar to pašvaldībai pēc iepirkuma bija jāpalielina līdzfinansējuma daļa. “Viegli nav… Ir sarežģījumi, kam jārod risinājumi. Domājam un darām. Ēku pilnībā atjaunos, lai jau nākamgad tur varētu iet iekšā un darboties. Tas, ka otrajā stāvā būs kopstrādes telpas un tur darbosies amatnieki, uzņēmēji, ir pilnīgi skaidrs, un par to diskusijas nav. Esam diskusijā par muzeja nepieciešamību un ja jā, tad kādā formātā. Ir daudz ieceru, bet mūsu pamatvīzija ir vide, kurā darbojas gan radoši, gan biznesa cilvēki, un šī vieta dzīvo daudzpusīgu dzīvi. Diskusijas, kopā darbošanās un ideju ģenerēšana visu saliks pa vietām. Laiks izlemt vēl ir,” stāsta L. Ābokalne un teic, ka lielākais ieguvums ir pašas ēkas atjaunošana – centrā būs par vienu sakoptu vietu vairāk, ko piepildīs aktīvu apeniešu rosīšanās. Viņa arī vēlētos, lai jaunajā ēkā darbotos tūrisma speciālists. Apē šobrīd ļoti izjūt šī speciālista trūkumu.

Ieceres nākamajiem projektiem

Kamēr Skolas ielā darbi jau notiek, Apē ir ieceres nākamajiem projektiem. Startējot biedrības “Alūksnes lauku partnerība” projektu konkursā, plānots piesaistīt Lauku atbalsta dienesta finansējumu diviem projektiem – Vaidavas dabas takas labiekārtošanai un Apes motosporta tradīciju godināšanai un Apes mototrases labiekārtošanai. “Nākamgad “Vaidavas kauss” notiks jau 50. reizi. Neatkarīgi no laikiem, varām un ierobežojumiem, motokross neiztrūkstoši notiek katru gadu 50 gadus no vietas. Lai akcentētu to, cik tas ir svarīgi, plānojam izveidot un izvietot vides dizaina elementus motociklu izskatā, lai katrs varētu iejusties motosportista lomā. Ir iecere arī par apgaismojumu pašā mototrasē, lai šo teritoriju izmantotu pilnvērtīgāk. Piemēram, vakaros pēc darba aizbraukt paslēpot pa trasi, kuru iedzīvotājiem sarūpē motoklubs “Ape” kopā ar Sandri Janušu. Vaidavas dabas takā katru gadu veicam kādus uzlabojumus atbilstoši attīstības plānam. Šoreiz vēlamies atjaunot informatīvos rāmjus ap augiem, izvietot vairākās vietās šūpoles visu vecumu cilvēkiem, kas būs jauns akcents takā,” stāsta L. Ābolkalne.