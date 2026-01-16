Apē sakārtota pašvaldības ēka Tirgus ielā 5

Smiltenes novada pašvaldības ēkā Tirgus ielā 5, Apē, noslēgušies energoefektivitātes uzlabošanas darbi. Projekta laikā ēka atjaunota un modernizēta, lai samazinātu enerģijas patēriņu, uzlabotu tās tehnisko stāvokli un nodrošinātu ērtāku vidi ikdienas lietotājiem.
Darbi veikti projektā “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana pašvaldības ēkā Tirgus ielā 5, Apē”, kas tika īstenots sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. Vienošanās par projekta īstenošanu parakstīta vēl 2024. gadā, un visi plānotie darbi šobrīd ir pilnībā pabeigti. Projekts īstenots, piesaistot Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda finansējumu Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ietvaros, investīciju virzienā “Energoefektivitātes uzlabošana”, kas paredz pašvaldību ēku modernizāciju un pāreju uz efektīvāku energoresursu izmantošanu.
11 krāšņu vietā – granulu katls
Apes apvienības pārvaldes vadītāja Liene Ābolkalne skaidro, ka projekta galvenais mērķis bija uzlabot pašvaldības ēkas energoefektivitāti – samazināt ikgadējo primārās enerģijas patēriņu un nodrošināt ēkas ilgtspējīgāku lietošanu. Veicamie darbi noteikti, balstoties uz energosertifikāta secinājumiem. “Projekta laikā izbūvēta jauna siltummezgla ēka, nomainīts jumta segums, ierīkota ventilējamās fasādes apakškonstrukcija ar siltumizolāciju, kā arī izbūvēti iekšējie siltumtīkli. Vienkāršāk sakot – līdzšinējo 11 malkas krāšņu, kas jau bija nokalpojušas savu laiku, vietā ēku tagad apsilda granulu katls,” stāsta L. Ābolkalne. Vienlaikus būtiski uzlabots arī ēkas tehniskais stāvoklis un vizuālais izskats – tai ir jauns jumts un fasāde, nomainīti logi un durvis. “Šie ir sen gaidīti darbi, jo Tirgus ielas ēka bija viena no pēdējām pašvaldības īpašumā esošajām ēkām, kurā līdz šim nebija veikti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi,” piebilst pārvaldes vadītāja.
L. Ābolkalne kā vienu no galvenajiem ieguvumiem min atsevišķas siltummezgla ēkas izbūvi, kurā uzstādīts mūsdienīgs granulu katls ar automatizācijas iespējām. Tas būtiski atvieglo ikdienu – vairs nav jārūpējas par malkas sagādi, zāģēšanu, skaldīšanu un krāmēšanu. Vienīgais uzdevums ir laikus uzpildīt katlu ar piegādātajām granulām. Granulu apkure jau tiek izmantota arī citās pašvaldības ēkās, tostarp skolā, bērnudārzā, Kultūras centrā un Amatu mājā. “Tomēr ir viena iestāde, kur par apkures veida maiņu būtu nopietni jādomā, – pārvaldes ēku joprojām apsildām ar elektrību, kas nav ekonomiski izdevīgi. Risinājums varētu būt pieslēgšanās Kultūras centra katlumājai, jo katla jauda ļauj apkurināt arī pārvaldes ēku. Diemžēl siltumtrases izbūve nav vienkārša – to nāktos veidot apkārt Kultūras centra ēkai, nevis tiešā virzienā. Lai gan katlumāja ir redzama pa logu un tehniski trasi varētu izbūvēt taisni, tas nozīmētu šķērsot privātīpašumu,” stāsta pārvaldes vadītāja.
Dāvanas nosacījums – igauņu karogs
Ēka Tirgus ielā 5, Apē, ir nozīmīgs vēsturisks objekts – savulaik tajā atradās igauņu biedrības skola. 1994. gadā igauņu biedrība ēku uzdāvināja Apes pilsētas domei ar nosacījumu, ka pie tās plīvos Igaunijas valsts karogs un telpās arī turpmāk notiks izglītības process. Ēka ekspluatācijā nodota 1930. gadā, tās kopējā platība ir 348 kvadrātmetri. Divstāvu ēkas pirmajā stāvā šobrīd atrodas Smiltenes novada Sociālais dienests, savukārt otrajā stāvā darbojas Smiltenes Mūzikas skolas izglītības programmu realizācijas vieta. “Tas, ka ēka mums ir uzdāvināta un darbībai tajā ir jāturpinās, bija viens no iemesliem, kādēļ bija svarīgi to uzlabot. Otrs – pašvaldībai vienkārši nav brīvu telpu, kur izvietot sociālo dienestu un nodrošināt mūzikas skolas nodarbības. Tā ir mūsu ēka!” uzsver L. Ābolkalne.
Nākotnē ēkā Tirgus ielā iecerēts izvietot arī medicīnas pakalpojumus – ģimenes ārsta praksi. “Pirmos soļus šajā virzienā jau esam spēruši – esam piedalījušies projektu konkursā, projekts ir apstiprināts, un patlaban norit iepirkums projektēšanas darbu veikšanai. Ārsta praksi plānots ierīkot ēkas pirmajā stāvā, taču telpas tam jāpielāgo un jāpārbūvē,” stāsta L. Ābolkalne. Pašlaik ģimenes ārsta prakse atrodas daudzdzīvokļu mājā privātās telpās, kas nav labākais risinājums. Kad prakse varētu pārcelties uz jaunajām telpām, vēl ir grūti prognozēt – visticamāk, tas varētu notikt nākamā gada sākumā, taču daudz kas būs atkarīgs no projektēšanas gaitas un vēlāk arī no būvdarbu norises.
Skola, parks un sociālie dzīvokļi – darbs turpinās
Vēl vieni no nozīmīgākajiem darbiem saistīti ar Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas ēku, kur pārbūves darbi turpinās. Projekta ietvaros skolā tiek ierīkota jauna ventilācijas sistēma, remontētas klašu telpas, izbūvēti jauni sanitārie mezgli, atjaunota materiāltehniskā bāze, iegādāts jauns aprīkojums, tostarp IT tehnika. Papildus tam par pašvaldības finansējumu apkārt visai skolai izbūvēta lietusūdens novades sistēma.
Citi vērienīgi darbi drīzumā sāksies iepretim jau pieminētajai ēkai Tirgus ielā 5 – apstiprināts aktīvās atpūtas un kustības parka “Ape Ride Park” izveides projekts. Tā ietvaros paredzēts izbūvēt asfaltētu, multifunkcionālu pump track trasi, kas būs piemērota dažā-
da vecuma un sagatavotības līmeņa apmeklētājiem – gan velobraucējiem, gan skrejriteņu un skrituļslidu cienītājiem. Jaunais parks papildinās pilsētvidi ar mūsdienīgu un drošu infrastruktūru aktīvai brīvā laika pavadīšanai, vienlaikus veicinot veselīgu dzīvesveidu un padarot šo pilsētas daļu pievilcīgāku gan vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem. “Ir vēl daudz citu darāmu darbu, piemēram, turpināma dubultā apstrāde pilsētas ielām, jāsakārto meliorācijas sistēma pilsētā, plānojam uzsākt grāvju tīrīšanu, ko gan darīsim par pašvaldības finansējumu. Tas nebūs lēti, bet ir jāsāk darīt,” stāsta L. Ābolkalne.
Šobrīd vērtēšanā ir projekts par sociālo dzīvokļu labiekārtošanu Smiltenes novadā, ja to apstiprinās, tad darbi turpināsies arī ēkā “Jaunrozē”, kur izvietoti sociālie dzīvokļi. Pērn tur jau izremontēti trīs dzīvokļi un ir iecerēts sakārtot arī pārējos, lai ēka kopumā būtu pilnvērtīgi piemērota dzīvošanai. “Darāmā ir daudz, taču mana pārliecība – ir jāsāk un soli pa solim jāvirzās uz priekšu. Protams, gribētos visu paveikt uzreiz un ar lielāku finansējumu, taču tas ne vienmēr ir iespējams. Tāpēc darām tik, cik šobrīd varam. Bet darām,” uzsver L. Ābolkalne un noslēgumā atzīst, ka 2026. gads solās būt ļoti darbīgs. Darbi tiek plānoti un īstenoti atbilstoši pieejamajam finansējumam, vienlaikus saglabājot mērķi – uzlabot pašvaldības infrastruktūru un pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem.
